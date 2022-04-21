Samanyolu Haber /Gündem / 'Ayasofya’daki kapıdan parça koparıp ağzına atanlar var’mış! /21 Nisan 2022 17:06

'Ayasofya’daki kapıdan parça koparıp ağzına atanlar var’mış!

Ayasofya’daki tarihi İmparator Kapısı’nın nasıl tahrip edildiği henüz belirlenemedi. Sanat Tarihi Derneği Başkanı Şerif Yaşar, tahribatın ortaya çıkmasının ardından bir görevlinin kendisine, “İnsanlar oradan geçerken ellerini sürtüyorlar. Bazıları hatta oradan parça koparıp ağızlarına atıyorlar” dediğini aktardı.

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Sanat Tarihi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şerif Yaşar, camiye çevrilen Ayasofya’nın tarihi ‘İmparator Kapısı’nın tahrip edildiğinin ortaya çıkması üzerine bir görevlinin kendisine, “İnsanlar burayı kutsal sayıyor. Bazıları hatta oradan parça koparıp ağızlarına atıyorlar” dediğini anlattı.

Sanat Tarihi Derneği sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Ayasofya'da meydana gelen tahribatı duyurmuştu. Kamuoyundan büyük tepki alan olay ardından müfettiş görevlendirilerek inceleme başlatılmıştı.

Sanat Tarihi Derneği Başkanı Şerif Yaşar, Habertürk TV'ye açıklamalarda bulunarak olayla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Üç hafta önce Ayasofya’ya geldiğini ve böyle bir durumla karşılaşmadığını belirten Yaşar, güvenlik kamera kayıtlarının olmadığını belirterek, "Bana verilen yanıt kayıtların olmadığı yönünde. Eğer Ayasofya'da güvenlik kamera kayıtları işlemiyorsa bu daha da büyük bir problem” dedi.

Yaşar ayrıca bir görevlinin kendisine, "İnsanlar burayı kutsal sayıyor; turistler, yerli insanlar… Oradan geçerken ellerini sürtüyorlar. Bazıları hatta oradan parça koparıp ağızlarına atıyorlar" diye yanıt verdiğini de söyledi. Yaşar, duydukları karşısında şok olduğunu belirtirken “Şaka gibi” dedi.

VAKIFLAR MÜDÜRLÜĞÜ ‘UFAK BİR DOKUNMA’ DEMİŞTİ

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), Ayasofya Camisi'nin kapısının tahrip edilmesiyle ilgili yazılı açıklamasında tahribatın "ufak bir dokunma" nedeniyle oluştuğu belirtmişti. Açıklamada, "Son olarak Ayasofya Kebir Camii İmparator kapısında bulunan ahşap madalyon üzerindeki aşınma ve tahribat ahşabın olağan sürecinden yıpranmış ve ufak bir dokunma ile de tahribat oluşmuştur" ifadeleri kullanılmıştı.


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