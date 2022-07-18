Samanyolu Haber /Gündem / İçişleri Bakanlığı, Kaftancıoğlu’nun korumalarını geri çekti. /18 Temmuz 2022 11:36

İçişleri Bakanlığı, Kaftancıoğlu’nun korumalarını geri çekti.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İçişleri Bakanlığı'nın koruma tahsisini kaldırdığını açıkladı. Kaftancıoğlu, yeniden tahsis edilse bile kabul etmeyeceğini söyledi.

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İçişleri Bakanlığı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na verilen polis korumasını geri çekti. Bakanlığın kararına tepki gösteren Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı

KABUL ETMEYECEĞİM

– İç İşleri Bakanlığı; papatya falına çevirdiği koruma tahsisini  kaldırmış yine. Baştan söyleyeyim tahsis etseniz de kabul etmeyeceğim artık. Yoğun çalışma tempoma rağmen bir gün bile sızlanmadan işini en iyi şekilde yapanlara sonsuz teşekkür!

– Söz, 3600 Ek Gösterge hakkınız. Devlet akıl, ahlak ve adaletle yönetilir. Çok az kaldı. Devleti babalarının çiftliği gibi gören, görmekle kalmayıp o şekilde yönetenlerden, önce sandıkta sonra hukuk karşısında öyle bir hesap soracağız ki göreceksiniz tüm dünyaya örnek olacak!
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