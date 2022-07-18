İçişleri Bakanlığı, Kaftancıoğlu’nun korumalarını geri çekti.

İçişleri Bakanlığı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na verilen polis korumasını geri çekti. Bakanlığın kararına tepki gösteren Kaftancıoğlu, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı





KABUL ETMEYECEĞİM





– İç İşleri Bakanlığı; papatya falına çevirdiği koruma tahsisini kaldırmış yine. Baştan söyleyeyim tahsis etseniz de kabul etmeyeceğim artık. Yoğun çalışma tempoma rağmen bir gün bile sızlanmadan işini en iyi şekilde yapanlara sonsuz teşekkür!





– Söz, 3600 Ek Gösterge hakkınız. Devlet akıl, ahlak ve adaletle yönetilir. Çok az kaldı. Devleti babalarının çiftliği gibi gören, görmekle kalmayıp o şekilde yönetenlerden, önce sandıkta sonra hukuk karşısında öyle bir hesap soracağız ki göreceksiniz tüm dünyaya örnek olacak!