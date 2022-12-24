Samanyolu Haber /Gündem / İçişleri Bakanlığından yeni açıklama: İBB'de 1668 kişi terör örgütleriyle irtibatlı /24 Aralık 2022 13:22

İçişleri Bakanlığından yeni açıklama: İBB'de 1668 kişi terör örgütleriyle irtibatlı

İçişleri Bakanlığı, İBB'ye başlatılan terör soruşturmasına ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

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İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı kuruluşlar ve şirketlerinde işbaşı yaptırılan personeller için başlatılan terör soruşturmasına ilişkin yeni bir açıklama yayımladı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

İBB’de ve bağlı şirketlerinde terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı kişilerin çalıştırıldığı ihbarları üzerine 2021 yılında özel teftişbaşlatıldı. Görevlendirilen 8 kişilik teftiş heyeti 2022 yılında özel teftişi tamamladı. 

Özel teftişte;İBB ve şirketlerinde terör örgütleriyle irtibatlı/iltisaklı 1.668 kişi çalıştığı, ön incelemeye tabi 505 kişiden 484’ünün güvenlik soruşturması yapılmadan işe alındığı anlaşıldı. 

Sorumlular hakkında 09/12/2022'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

İBB’de ve bağlı şirketlerinde terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı kişilerin çalıştırıldığı ihbarları üzerine 2021 yılında özel teftişbaşlatıldı. Görevlendirilen 8 kişilik teftiş heyeti 2022 yılında özel teftişi tamamladı. 


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