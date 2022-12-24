İçişleri Bakanlığından yeni açıklama: İBB'de 1668 kişi terör örgütleriyle irtibatlı

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı kuruluşlar ve şirketlerinde işbaşı yaptırılan personeller için başlatılan terör soruşturmasına ilişkin yeni bir açıklama yayımladı.







Açıklamada şu ifadeler kullanıldı;





İBB’de ve bağlı şirketlerinde terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı kişilerin çalıştırıldığı ihbarları üzerine 2021 yılında özel teftişbaşlatıldı. Görevlendirilen 8 kişilik teftiş heyeti 2022 yılında özel teftişi tamamladı.





Özel teftişte;İBB ve şirketlerinde terör örgütleriyle irtibatlı/iltisaklı 1.668 kişi çalıştığı, ön incelemeye tabi 505 kişiden 484’ünün güvenlik soruşturması yapılmadan işe alındığı anlaşıldı.





Sorumlular hakkında 09/12/2022'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.





İBB’de ve bağlı şirketlerinde terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı kişilerin çalıştırıldığı ihbarları üzerine 2021 yılında özel teftişbaşlatıldı. Görevlendirilen 8 kişilik teftiş heyeti 2022 yılında özel teftişi tamamladı.







