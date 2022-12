İmamoğlu: Hükümet düğmeye basmıştır, hadsiz kararları yırtıp atmayı iyi biliriz

Konya'da buluşan 11 CHP'li büyükşehir belediye başkanı ortak basın toplantısı düzenledi.







İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu “Konya çok önemli bir kentimiz, kadim kentimiz. Geçmişte hoşgörünün hakim olduğu bir merkez, bir ilim irfan merkezi. Mevlana'nın yolunun da bu iklim sebebiyle yolunun buraya düştüğü bir gerçek. Maalesef bu hoşgörü iklimi çok uzun zamandır ülkemizi terk etmiş durumda. Bile isteye bu hoşgörü toprağı diye tarif ettiğimiz Anadolu'nun her köşesi, memleketimizin her köşesi ne yazık ki sorunlu bir döneme evrildi. Kendi varoluşlarını toplumu kutuplaştırmaya bağlama konusunda attıkları adımlarla hoşgörü iklimi yerini hor görüye bıraktı. Gerçekten trajikomik ama aynı zamanda üzücü, endişe verici ve memleketimizin demokrasisini ne yazık ki paramparça eden bir süreci hep birlikte yaşıyoruz” dedi.





“DAHA DA YAŞATACAKLAR”

İmamoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:







Bugün hepimizin yaşadığı zorluğun zor süreçlerin sebebinin altında yatan bir gerçeği daha ifade etmek gerekir. Bana göre Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en başarılı birlikteliği, en başarılı yerel yönetim anlayışını ve milletini kucaklayan, milletine hizmet üretme dışında hiçbir emeli olmayan 11 büyükşehir belediye başkanının bulunduğu bu masa onun için bu hukuksuz süreci yaşamakta ve ne yazık ki yaşayacak diye de gözüküyor.





“İSTANBUL GİBİ MEMLEKETİ DE KENDİ MÜLKLERİ GİBİ GÖRMEYE BAŞLADILAR”

Zamanla ülkeyi yönetenler aslında milletimizin temsilci olduklarını unuttular. Ve kendilerini devletin sahibi olmaya dönük bir sıfata, bir fıtrata büründüler. Öyle ki İstanbul’da bunun örneklerini çokça tespit ediyoruz. Memleketi de İstanbul gibi kendi mülkleri sanmaya başladılar. Burada tüm bu hamleleri millet vicdanında boşa çıkaracak 11 büyükşehir belediye başkanımızla bir arada buradayız. Türkiye’nin demokrat, hoşgörülü, erdemli, çok çalışkan ve başarılı belediye başkanları. Bizler Türkiye’nin yarısından fazlasına hizmet vermek için canla başla 7/24 çalışan neferleriz. Cumhuriyet Halk Partisi’nin ve Millet İttifakı’nın başarılı belediye başkanlarıyız.”







“HÜKÜMET DÜĞMEYE BASMIŞTIR”

Bugün bize yapılan saldırılar, müdahaleler, işlerimizin engellenmesi ve bize hükümet tarafından gösterilen tavır kesinlikle ve kesinlikle yeni başlamamıştır. 2019 yılında milletimizin bizlere göstermiş olduğu teveccüh itibariyle aslında hükümet düğmeye basmıştır. Bana getirilen son süreçteki siyasi yasak ve hapis cezasına belediyelerimize açılan terör ve bir takım sair soruşturmalara dönük sürecin temeli bugün değil. Adım adım el yükselterek devletin tüm enstrümanlarıyla üstümüze geldiği gibi gerçek.





“KAYYUM SENARYOLARI GÜNDEMDE”



Peki şimdi duracaklar mı? Durmayacaklar. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne hem de pek çok Cumhuriyet Halk Partisi Belediyesi’ne de Millet İttifakı Belediyesi’ne kayyum atama senaryosunu ortaya koyma gayreti içerisindeler. Ülkede muhalefet tarafından yönetilen hiçbir alanı bırakmak niyetinde değiller. Bu kadar gözleri dönmüş bir süreci hep birlikte yaşıyoruz.







“DESPOTİK REJİM”

Yani mesele öyle sadece benden ibaret değil aslında. Ülkeyi götürmek istedikleri ve götürmeye çalıştıkları karanlık bir dönem. Despotik bir rejim uygulaması süreci. Bugün bunun karşısında tüm muhalefetin birlik içerisinde kararlı, cesur bir duruş sergileme zamanı olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu anlamda özellikle İstanbul’da yaşanan dava sonucu günü ve sonrasında başta Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere 6'lı Masa'nın tüm liderlerine ve onun dışında bütün muhalefet liderlerine ki beni hemen hemen hepsi aradı. Ve bu anlamda yanlarımızda olduklarını dile getirdiler. Her birine teşekkür ediyoruz.







Tabii bu cesur duruş ve süreç elbette değerlendirilmeli ve bunun sadece buradan ibaret olmadığı düşünülerek hareket edilmelidir





Memleketin gerçek gündemleri var. Ekonomik krizi, adalet krizi, demokrasi krizi ve bunun gibi memleketimizin her köşesinde insanlarımızın yaşadığı sorunlar. Her konuda her birimiz çok çalışıyoruz. Siyasi partiler olarak çok çalışılıyor.





“HADSİZ KARARLARI YIRTIP ATACAĞIZ”



Ne yazık ki bugün cumhuriyetimizin 100'üncü yılının arifesinde aynı sorunları konuşuyor durumda olmaktan üzüntülüyüz. Bugün aynı yerdeyiz. Memleketi karanlık bir rejime boğmak isteyenlere karşı da bizler de geçmiş tarihimizde var olan o birliğin, beraberliğin ortak iradenin, ittifakla, cesaretle kararlılıkla direnilmesi gereken bir zaman olduğumuzun farkındayız. Her birimiz yönettiğimiz şehirlerde Türkiye’yi bekleyen güzel günlerin tohumlarını eken insanlarız. Bu sorumlulukla ve bu ciddiyetle de çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu yolda hep birlikte neler yaptığımızı vatandaşlarımız çok iyi biliyorlar. Demokrasi ve özgürlük mücadelesini de hep birlikte büyütmeye devam edeceğiz. Omuz omuza vereceğiz ve yargı yoluyla siyasal mühendislik çabalarını da hep birlikte boşa çıkartmakta kararlıyız. Milletimizle el ele vererek bu hadsiz kararları yırtıp atmayı da atmayı iyi biliyoruz.