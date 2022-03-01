İçme suyuna rekor zam! Bir aile damacana suya aylık 250 lira veriyor!

Ülkede vatandaşlar, ekonomik krizin bir çığ gibi büyümesini artık takip bile edememeye başladı. Her kalemden ürünlere gelen zamlarla vatandaşın başı dönerken, son olarak bir zam da damacana sulara geldi. Bir ailenin damacana suya aylık olarak ayırması gereken en düşük miktar ise 'yok artık' dedirtti.





Damacana sulara gelen zamlar vatandaşı perişan ediyor. Piyasadaki en ucuz su olan Hamidiye Su'yu baz alarak yapılan hesaplamada çıkan sonuçlar vatandaşı kara kara düşündürüyor. Hamidiye Su, belli aralıklara damacana ve diğer hacimlerdeki içme suyuna zam yaptı.





Temmuz ayında 12.5 TL olan 19 litrelik damacana su fiyatı yüzde 16 zam yapılmıştı ve suyun fiyatı 14,5 liraya yükselmişti. Hamidiye suya daha sonra yüzde 20 zam gelmiş ve damacana su fiyatı 17.5 liraya çıkmıştı. Son olarak İBB Hamidiye damacana su fiyatı 18.5 TL oldu. KDV'de yapılan indirim ile birlikte 1 liralık indirime gidilirken, ardan 3-5 gün geçmeden suya rekor zam yapıldı. Son olarak damacana su (19 Litre) 17.5 lirayken, 5 liralık zam ile damacana su 22.5 liraya yükseldi.





BİR AİLE, 250 LİRA İÇME SUYUNA AYIRMAK ZORUNDA!

4 kişilik bir ailenin, bir damacana suyu ancak 3 gün kullanabildiği göz önüne alındığında, aylık olarak 225-250 lira arası sadece içme suyuna ayırmak zorunda kaldığı görülüyor. Halihazırda elektrik, su ve doğal gaz faturalarına para yetiştiremeyen vatandaş, damacana sulara gelen son zamlarla birlikte, bir de içme suyuna fazlasıyla para ayırmak zorunda...