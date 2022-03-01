Kılıçdaroğlu’nun ‘KHK’lar kalkacak’ imzası attığı gün HSK’nın CHP’li üyesi savcıların ihracına onay verdi

Dün aralarında CHP ve İyi Parti’nin de olduğu 6 parti ortak bir açıklama yaparak iktidara gelmeleri halinde KHK’ların kaldırılacağını açıkladı.





CHP de her platformda KHK’lıların göreve iade edileceklerine yönelik sözler vermesine karşın Hakimler ve Savcılar Kurulu(HSK)’na İyi Parti’nin seçtiği Cumhur Şahin, Sinan Esen ile CHP kontenjanından seçilen Ömür Topaç da iki savcının ihracına onay verdi. CHP ve İyi Parti’nin KHK’ların kaldırılacağı ve hukuksuz yere ihraç edilenlerin görevlerine iade edileceği vaadini yaptığı gün iki savcının yargı kararı olmadan idari kararla ihraç edilmesi dikkat çekti.





DOSYAYA DELİL OLARAK HTS KAYITLARI, EMNİYET ANALİZLERİ KONULDU

Gülen Hareketine üye olma iddiasıyla yargıda ihraçlar devam ediyor. HSK, Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Mesut Emre ile Çorlu Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Çelebi’nin Gülen Hareketiyle irtibatlı ve iltisaklı oldukları iddiasıyla meslekten ihraçlarına karar verdi. HSK’nın Emre ve Çelebi’ye ilişkin kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Savcıların ihracına delil olarak ise HTS verileri üzerinde yapılan çalışma analizleri, emniyet analiz raporları dosyada yer aldı.





AİHM TÜRKİYE’Yİ MAHKUM ETTİ

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 15 Temmuz’dan sonra görevlerinden alınan ve tutuklanan 427 hakim ve savcının başvurusunda Türkiye’yi mahkum etti. Yüksek Mahkeme, hakim ve savcıların tutuklulukların hukuksuz olduğuna hükmetti. Oybirliğiyle alınan ihlal kararına, Türkiye’nin atadığı Saadet Yüksel de katıldı. Türkiye, herbir hakim ve savcıya 5 bin euro tazminat ödeyecek. Kararın görevden alınan diğer hakim ve savcıları da kapsaması bekleniyor. AİHM’in bu kararına rağmen HSK, KHK’lı hakim ve savcılara yönelik katılığını sürdürüyor.





CHP VE İYİ PARTİLİ ÜYELERDEN AKP’YE DESTEK

Her platformda KHK’lıları görevlerine iade edeceğine yönelik sözler veren CHP, HSK’da bu sözüne muhalif kararlar alınmasına ses çıkarmıyor. CHP kontenjanından HSK’ya seçilen Yargıtay Üyesi Ömür Topaç ile İYİ Parti kontenjanından seçilen Prof. Dr. Cumhur Şahin ile Doç. Dr. Sinan Esen iki savcının itirazlarını redddeden üyeler arasında yer aldı. Bu üyeler geçen ay 8 hakim savcı ve geçen yıl kasım ayında da 13 hakim ve savcının ihraçlarına onay vermişti.



