İcra dosyaları geçen yıla göre yüzde 27.5 arttı

Cumhuriyet'te yer alan ve Mustafa Çakır imzası taşıyan habere göre ekonomik sıkıntılar nedeniyle varlıklarını ipotek ettirerek kredi kullanan vatandaşlar geri ödemelerde de sıkıntı yaşayınca bu defa icralık oluyor. İcra dosyalarındaki artışın ise geçen yılın aynı dönemime göre yüzde 27.5 olduğu belirtildi.

ekonomik sıkıntılar nedeniyle varlıklarını ipotek ettirerek kredi kullanan vatandaşlar geri ödemelerde de sıkıntı yaşayınca bu defa icralık oluyor. İcra dosyalarındaki artışın ise geçen yılın aynı dönemime göre yüzde 27.5 olduğu belirtildi.





Konuyla ilgili rakamsal detaylar ise şöyle sıralandı:



Bu yılın ilk iki haftasında icra ve iflas dairelerine toplam 401 bin yeni dosya geldi. 323 bin dosya ise sonuçlandırıldı. Böylece derdest dosya sayısı 76 bin adet artarak 14 Ocak itibarıyla 22 milyon 647 bine çıktı.





Bu yılın ilk dört haftasında ise yeni dosya sayısı 854 bine çıktı. 577 bin dosya sonuçlandırıldı. Yeni gelen dosya sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26.3 arttı. Derdest dosya sayısı 276 bin artarak 28 Ocak itibarıyla 22 milyon 848 bin adet oldu.





En son 1 Ocak-4 Şubat arasında toplam 1 milyon 66 bin yeni dosya geldi. 663 bin dosya sonuçlandırıldı. Geçen yılın aynı dönemine göre artış yüzde 27.5. Böylece derdest dosya sayısı toplam 806 bin adet artarak 22 milyon 973 bin adede yükseldi.