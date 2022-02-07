Samanyolu Haber /Gündem / İcra dosyaları geçen yıla göre yüzde 27.5 arttı /07 Şubat 2022 00:07

İcra dosyaları geçen yıla göre yüzde 27.5 arttı

Döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareket ve yükselen enflasyon rakamları sonası ekonomik olarak zor günlerden geçilen Türkiye'de vatandaşlar da borç ve ipotek sorunlarıyla karşı karşıya. Varlıklarını ipotek ettirerek kredi kullanan vatandaşlar geri ödemede de sorun yaşayınca icralık oluyor. İcra dosyalarındaki artışın ise geçen yılın aynı dönemime göre yüzde 27.5 olduğu belirtildi.

SHABER3.COM

Cumhuriyet'te yer alan ve Mustafa Çakır imzası taşıyan habere göre ekonomik sıkıntılar nedeniyle varlıklarını ipotek ettirerek kredi kullanan vatandaşlar geri ödemelerde de sıkıntı yaşayınca bu defa icralık oluyor. İcra dosyalarındaki artışın ise geçen yılın aynı dönemime göre yüzde 27.5 olduğu belirtildi.

Konuyla ilgili rakamsal detaylar ise şöyle sıralandı:

Bu yılın ilk iki haftasında icra ve iflas dairelerine toplam 401 bin yeni dosya geldi. 323 bin dosya ise sonuçlandırıldı. Böylece derdest dosya sayısı 76 bin adet artarak 14 Ocak itibarıyla 22 milyon 647 bine çıktı.

Bu yılın ilk dört haftasında ise yeni dosya sayısı 854 bine çıktı. 577 bin dosya sonuçlandırıldı. Yeni gelen dosya sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26.3 arttı. Derdest dosya sayısı 276 bin artarak 28 Ocak itibarıyla 22 milyon 848 bin adet oldu.

En son 1 Ocak-4 Şubat arasında toplam 1 milyon 66 bin yeni dosya geldi. 663 bin dosya sonuçlandırıldı. Geçen yılın aynı dönemine göre artış yüzde 27.5. Böylece derdest dosya sayısı toplam 806 bin adet artarak 22 milyon 973 bin adede yükseldi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İcra dosyaları geçen yıla göre yüzde 27.5 arttı Sonraki Haber >>

Davutoğlu, Bahçeli'y böyle cevap verdi

Davutoğlu, Bahçeli'y böyle cevap verdi

Ağlama Anne

Ağlama Anne

Telefonuyla ilgilenirken rayların üzerine düştü

Telefonuyla ilgilenirken rayların üzerine düştü

Esnaf Saray iktidarına 'Elektrik sobası' fırlattı

Esnaf Saray iktidarına 'Elektrik sobası' fırlattı

Saadet Partisi, yeni videosunda TÜİK'le dalga geçti

Saadet Partisi, yeni videosunda TÜİK'le dalga geçti

Şahan Gökbakar'ın Oytun Erbaş taklidi viral oldu

Şahan Gökbakar'ın Oytun Erbaş taklidi viral oldu

AKP'ye muhalif avukatların ofislerinde 'Böcek' bulundu

AKP'ye muhalif avukatların ofislerinde 'Böcek' bulundu

AKtroller deşifre oldu

AKtroller deşifre oldu

Polis katili Süleyman Özışık, Baykal kaset kumpasıyla 171 masumu nasıl tutuklattı?

Polis katili Süleyman Özışık, Baykal kaset kumpasıyla 171 masumu nasıl tutuklattı?

Bir araya gelip helalleşmemiz lazım

Bir araya gelip helalleşmemiz lazım
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:04:42