Koronavirüslü sporcularla maça çıkacaklar

Galatasaray basketbol takımı, koronavirüs vakaları nedeniyle Anadolu Efes ile bu akşam oynayacakları maçın ertelenmesinin talep etmişti fakat Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Galatasaray'ın başvurusunu reddetti.Maçın ertelenmesi taleplerinin reddedilmesi üzerine Galatasaray Kulübü, koronavirüsa yakalanan oyuncularıyla maça çıkacaklarını belirterek şu açıklamayı yaptı:"Bilindiği üzere, geçtiğimiz hafta birkaç farklı sporcumuzun semptom göstermesi sonucu yapılan testlerde 9 sporcumuzda covid pozitif tespit edilmiş ve hafta içinde oynanması gereken FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarımız ertelenmiştir.Son olarak dün ve bugün ayrı ayrı yapılan kontrol testlerinde, 6 sporcumuzun covid pozitif durumunun devam ettiği belirlenmiş, Türkiye Basketbol Federasyonu ve rakibimiz Anadolu Efes Spor Kulübü durumdan haberdar edilmiştir. Karşılaşmanın oynanmasının yarın sahada olacak herkesin sağlığı açısından risk teşkil ettiği ve ertelenmesi gerekliliği konusunda başvuruda bulunulmuştur.Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından az önce yapilan bilgilendirme ile tarafımızdan yapılan tüm başvurulara karşılık mevcut covid prosedürleri gereği karşılaşmanın oynanacağını tebliğ almış bulunmaktayız.Şu an itibarıyla sadece 6 sağlıklı sporcuya sahip olduğumuzdan, covid pozitif durumları devam eden sporcularımızın da yarın sahada yer almaları gerekecektir."