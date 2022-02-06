Gecekonduya 2.363 TL elektrik fatutası...

"FATURALAR ÇARPMIYOR, YAKIYOR"





"HİZMETLERİN HEPSİ ÖZELLEŞTİRİLMİŞ"





GECEKONDUYA 2363 LİRA ELEKTRİK FATURASI





Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), elektrik ve doğalgaza gelen zamlara karşı sokağa çıktı.Karşıyaka Gediz Elektrik önünde düzenlenen eylemde HKP ve İPSD üyeleri, “İşsizliğe, Pahalılığa, Zama, Zulme Son!” yazılı pankart ve “Elektrik Dağıtım-Üretim Şirketleri Devletleştirilsin”, “Elektriğe, Doğalgaza, Akaryakıta yapılan Zamlar Geri Alınsın”, “Elektrik Değil, Fatura Çarpıyor” yazılı dövizler taşıdı.İPSD İzmir Şubesi adına konuşan Nesibe Gencer, AKP iktidarının uyguladığı ekonomik politikalar nedeniyle yurttaşların yoksullaştığını, alım gücünün düştüğünü belirtti. Gencer, “Sırça saraylarda saltanat sürenler siz emekçi halkımıza iğneden ipliğe zamlarla ölümlerden ölüm beğen diyorlar. Bu ne vicdansızlıktır, zaten kıt kanaat geçinmek zorunda kalan halkımızla, iş bulamayan işsizimizle dalga geçmektir bu. Yaşadığımız işsizlik korkusu, pahalılık kâbusu ve Covid belası yetmezmiş gibi her gün yaşadığımız facialara bir de, Elektrik faturası değil, soygunu eklendi. Sırada ne var? Bu karda, kışta kıyamette, ısınmak için kömür, doğalgaz ve akaryakıt tabii ki. Yaşamın her alanında olmazsa olmaz Elektrik faturaları sadece çarpmıyor! Yakıyor!” ifadelerine yer verdi.Eylemde konuşan HKP MYK Üyesi ve İzmir İl Başkanı Av. Tacettin Çolak, Gediz Elektrik ve diğer şirketlerde vurgunlar, soygunlar yapıldığını belirtti. Elektrik şirketlerinin özelleştirmesine tepki gösteren Çolak, “Bu ülkede vurgun ve talan düzeni kuruldu. Anayasa’da yazdığı gibi gerçekten burası Demokratik, Laik, Sosyal bir hukuk devleti ise Sosyal devlet olmanın en önemli özelliklerinden bir tanesi de elektrik gibi, doğalgaz gibi, su gibi, konut gibi, sağlık gibi, eğitim gibi temel ihtiyaçlar devlet tarafından halka sunulması gerekir. Ama saydığımız hizmetlerin hepsi de özelleştirilmiş, şirketler aracılığı ile bize dayatılıyor” ifadelerine yer verdi.Eyleme katılan bir yurttaş, “Şimdi size kendi elektrik faturamı söylüyorum 2363 lira 50 kuruş. Asgari ücretin 4250 lira olduğu bu memlekette bir gecekonduya gönderilen fatura. Bize reva görülen hayat bu. Yoksulluk sınırının 14 bin TL olduğu bir memlekette açlık sınırının 4900 TL olduğu bir memlekette bir eve 2363 lira elektrik faturası yollamak ancak sizin vicdanınıza sığabilir. Üniversitede okuyan çocuğuma yollayamıyorum ben bu parayı ev kiram bu kadar değil” diyerek tepkisini dile getirdi.Eyleme katılan yurttaşlar, “Zam, Zam, Zam, Ucuzluk Ne Zaman?”, “Elektrik Zammı Geri Alınsın”, “Doğalgaz Zammı Geri Alınsın”, “Akaryakıt Zammı Geri Alınsın” sloganları eşliğinde yanlarında getirdikleri faturaları yakarak ve ampulü patlatarak zamların geri alınmasını talep etti.