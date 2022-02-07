Samanyolu Haber /Dünya / "Ukrayna'ya istila her an gerçekleşebilir" /07 Şubat 2022 01:11

"Ukrayna'ya istila her an gerçekleşebilir"

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABC televizyonuna yaptığı açıklamada, Ukrayna etrafındaki durumun, ‘bir şeylerin olabileceği bir zaman penceresinde’ olduğu, ‘gerilimin ve istilanın her an gerçekleşebileceği’ değerlendirmesinde bulundu.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ‘Rusya'nın Ukrayna'yı her an işgal edebileceği’ değerlendirmesinde bulundu.

Sullivan, ABC televizyonuna yaptığı açıklamada, Ukrayna etrafındaki durumun, ‘bir şeylerin olabileceği bir zaman penceresinde’ olduğu, ‘gerilimin ve istilanın her an gerçekleşebileceği’ değerlendirmesinde bulundu.

Sullivan, “Bir şeylerin olabileceği bir zaman penceredeyiz. Askeri bir gerilim ve Ukrayna'ya istila her an gerçekleşebilir. Rusya’nın önemli bir askeri operasyon yürütebilmek için imkanlar meydana getirdiğine inanıyoruz” diye konuştu.

‘Rusya’nın Donbass'ı ilhak edebileceğini dışlamıyoruz’

ABD’nin Donbass’ı ‘ihlak edebileceğini’ dışlamadığını söyleyen Sullivan, “Rusya’nın eylemleri, işgal altındaki toprakları, Doğu Ukrayna'da Donbass olarak bilinen toprakları ilhak etme olasılığı da dahil olmak üzere birçok biçim alabilir. Siber saldırılar, siyasi istikrarsızlaştırma dahil bir dizi hibrit eylem gerçekleştirebilir veya tam ölçekli bir istilaya girişebilir” ifadelerini kullandı.

‘ABD’nin Rusya’ya yönelik yeni yaptırımları Çin ekonomisini etkileyebilir’

ABD’nin Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlarının Çin’in ekonomisini de etkileyebileceğine dikkat çeken Sullivan, şunları söyledi:

“Uygulayacağımız yaptırımlar, Rusya'nın Çin ekonomisine bağlı olan finansal sistemini hedef aldığı için Çin'i de etkileyecek. Çin, yaptırımlara uyarak ya da uymayarak hareket etme seçeneğine sahip olacak. Yaptırımlara uymamayı tercih ederse elbette bir takım cezalar öngörülmüş durumda. Genel olarak bakılırsa bizce Pekin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin bedelinin bir kısmını üstlenmiş olacak. Önümüzdeki birkaç hafta boyunca Rus yetkililerle temaslarında bunu dikkate almaları gerekiyor.”

Sullivan ayrıca, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Rusya'dan Almanya'ya doğal gaz taşımak için inşa edilen Kuzey Akım 2 projesinin uygulamaya geçmeyeceğini de savundu.

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