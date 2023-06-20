Samanyolu Haber /Gündem / İddia: Akşener kongrede Millet İttifakı'ndan ayrılacaklarını ilan edecek /20 Haziran 2023 16:49

İddia: Akşener kongrede Millet İttifakı'ndan ayrılacaklarını ilan edecek

Gazeteci İsmail Saymaz, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in kongrede Millet İttifakı'ndan ayrılacaklarını ilan edeceğini öne sürdü.

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Gazeteci İsmail Saymaz, CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi, Gelecek ve DEVA'dan oluşan Millet İttifakı'na dair dikkati çeken bir iddiayı dile getirdi. 

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in hafta sonu düzenlenecek kongrede masadan kalkacağını ileri süren Saymaz, SZC TV yayınında şunları kaydetti:

"İYİ Parti kongresi hafta sonu. Bu kongrede Meral Akşener, Millet İttifakı'ndan ayrılığını ilan edecek. Bağımsız bir parti olarak CHP'den ve ittifaktan ayrı hareket edeceğini ilan edecek. İkincisi buradan geriye doğru kampanya sürecine dair özeleştirilerini ya da eleştirilerini açıklayacak."

Akşener, daha önce de ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkarak masadan kalkmıştı.

Birkaç gün sonra İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş için 'cumhurbaşkanı yardımcılığı' formülünün geliştirilmesi üzerine ittifaka geri dönmüştü.

'BÜYÜK PAZARLIKLARLA MASAYA OTURABİLİR'
Saymaz, Akşener'in ayrılık adımının yerel seçimler açısından kritik bir öneme sahip olduğu görüşünü dile getirdi. 

"Zaten komisyon başkanlıkları oylamasında İYİ Parti, Süleyman Soylu dahil AK Parti'nin gösterdiği adaylara 'Evet' dedi. Orada yol ayrımına girdi. Eğer yerel seçimlerde de bu ayrılık devam ederse,  Cumhur İttifakı fevkalede şanslı olacak" diye konuşan Saymaz, şöyle devam etti:

"Cumhur İttifakı'nın ortak adaylarla sahaya çıkması karşısında İYİ Parti - CHP ayrı ayrı çıkar HDP desteği alınmazsa, şimdiden söylemek isterim; İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Hatay, Antalya riskli. Eğer yerel seçimleri muhalefet kaybederse, muhalefetsiz bir Türkiye başlar. Büyük bir demokratik riskin olduğunu söyleyeyim.

İYİ Parti büyük pazarlıklarla masaya oturabilir. Derler ki İstanbul'u CHP alıyorsa Ankara'yı bana ver diyebilir. Bir şart da getirirler, biz CHP ile aynı adaya oy vermek istemiyoruz da diyebilirler."
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