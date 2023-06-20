Samanyolu Haber /Gündem / 120 kişiye kara para aklama operasyonu: Aralarında sosyal medya fenomenleri de var /20 Haziran 2023 16:55

120 kişiye kara para aklama operasyonu: Aralarında sosyal medya fenomenleri de var

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tiktok üzerinden sanal para ticaretiyle 1,2 Milyar TL kara para aklandığının tespiti üzerine yapılan operasyonda sosyal medya fenomenlerinin de aralarında bulunduğu 120 şüpheliyi gözaltına aldı.

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Operasyon, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polisi harekete geçiren olay, bazı tespitlerin ardından yapıldı.

İddiaya göre, bir suç örgütü çalıntı kredi kartları ve anlaştıkları kişilerin kartlarından yaptıkları ödemelerle büyük bir dolandırıcılığa imza attı.

TİKTOK FENOMENLERİYLE ANLAŞMA
Polisin yaptığı tespite göre, suç şebekesi bazı TikTok fenomenleriyle anlaşma yaptı. Komisyon karşılığı yapılan anlaşmaya göre; şebeke yöneticileri sosyal medya uygulaması TikTok üzerinde para yerine geçen jetonlar satın aldı.

Sözcü'den Habip Atam'ın haberine göre; sanal para gibi kullanılan bu jetonlar (aslan, kalp, gözlük, spor araba vs.) fenomenlere gönderildi.

Bu yöntemle fenomenlere yüklü miktarda para gönderildi. Daha sonra ise çete üyeleri bu paraların büyük kısmını fenomenlerden geri alarak küçük bir komisyon ödedi.

ÇALINTI KART
Normal bir süreç gibi görünen işlemlerin çalıntı kartlar ve anlaşılan kişilerin kartları üzerinden yapıldığı öğrenildi.

Çetenin, jetonları çalıntı ya da kopyalamamış kartlarla satın aldığı iddia edildi.

Çetenin bu yöntemle, çalıntı ve kopyalanmış kartlardaki parayı akladığı belirtildi. Ayrıca anlaşılan ‘hesapçı’ adı verilen kişilerin de kartlarının kullanıldığı belirtildi.

1 MİLYAR 200 MİLYON LİRA
Polisin yaptığı çalışmaların yanında MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) tarafından da araştırma yapıldı.

Çalışmalarda şebekenin 4 binden fazla banka hareketi ile sosyal medya fenomenlerine 1 milyar 200 milyon lira aktardığı belirlendi.

Siber polisin yaptığı çalışmada, 215 şüpheli belirlendi. Çalışmaların ardından şüphelilerin yakalanması için 37 ilde operasyon düzenlendi.
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