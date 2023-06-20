Suriyelileri göndereceğini açıklayan Özdağ Şam'a gidiyor

Son yıllarda mülteci karşıtı açıklamaları ve faaliyetleri ile bilinen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.







Seçimlerde de Suriyeli mültecilerin 'Zafer Turizm' ile Suriye'ye geri göndereceğini bir çok dile getiren Özdağ'dan yeni bir hamle geldi.





ŞAM'A GİDECEĞİNİ AÇIKLADI



Özdağ, TİVİ 6’da Hüseyin Bekar ile Ankara Meydanı programına konuk oldu ve Şam’a gideceklerini açıkladı.





Özdağ, "Temmuzun ikinci haftasında 4 kişi Şam’ı ziyaret edeceğiz. Suriye’nin başkenti Şam’a gidiyoruz. Gerekenler yapıldı. Bugün pasaportlarımızı bildirdik. Şam’da halkı yerinde göreceğiz, Lazkiye’ye gideceğiz. Hayatın doğal akışına döndüğünü göstereceğiz. İlginç bir gezi olacak" dedi.