Samanyolu Haber /Gündem / ”İçerdeki kardeşlerimizi unutmadık, siz yalnız değilsiniz” /20 Haziran 2023 18:30

”İçerdeki kardeşlerimizi unutmadık, siz yalnız değilsiniz”

Ünlü NBA yıldızı ve insan hakları savunucusu Enes Kanter Freedom, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) önünde gerçekleştirilen eylemde yaptığı konuşmada, cezaevlerindeki masumların sesinin artık AİHM tarafından duyulmasını istediklerini belirtti.

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Türkiye’de yıllardır yaşanan zulme işaret eden ve konuşmasını hem İngilizce hem de Türkçe yapan Freedom, ülkede demokrasi adına bir şey kalmadığını vurguladı. Cezaevinde bebeklerden yaşlılara çok sayıda masumun hukuksuz şekilde mahkum olduğuna vurgu yapan Freedom, şunları kaydetti:



”Binlerce abimiz, ablamız bugün AİHM önüne geldi. Tek bir ağızdan, tek bir yürekten Türkiye’deki mazlum ve mağdurların sesi olmaya çalışıyor. Ben bu kardeşlerimin arasında olmaktan çok mutluyum. Programı ilk duyduğumda gelmeyi çok istedim. New York’tan atlayıp buraya geldim. Sadece buradaki kardeşlerimle olmak çok büyük moral ve motivasyon veriyor. İçerdeki kardeşlerimizi unutmadık ve unutulmadılar. Siz yalnız değilsiniz.”



AİHM’in Gazeteci Hidayet Karaca’nın başvurusu hakkında neredeyse 8 yıl sonra bugün karar vermesini de değerlendiren Enes Kanter Freedom, “AİHM’den beklediğimiz ellerini çabuk tutmaları. 8 sene az bir süre değil. Hidayet abimiz 8 sene bekledi. Birçok abimiz, ablamız yıllardır cezaevinde” ifadelerini kullandı. 

Freedom, uzun yıllardır ailesini hiç görmediğini ancak yurt dışında çok büyük bir ailesi olduğunu da dile getirdi.




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