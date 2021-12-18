İddia doğru çıktı, Falyalı ilk duruşma sonrası serbest kaldı

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in videolarıyla gündeme gelen ve ekim ayında polise teslim olan KKTC’li iş insanı Halil Falyalı, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla serbest kaldığını duyurdu. Falyalı’nın serbest kalmasında davacıların davaları geri çekmesi etkili oldu.





ERKAM YILDIRIM’LA UYUŞTURUCU TİCARETİ YAPTIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Sedat Peker, Falyalı’yı, Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım ve eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’la birlikte kokain ticareti yapmakla suçlamıştı. İddialar üzerine hakkında soruşturma başlatılan Falyalı, ekim ayında Girne’de polise teslim olmuştu. Instagram hesabından bugün yaptığı bir paylaşımla serbest bırakıldığını duyuran Falyalı’nın, kendisi ve çalışanları aleyhlerindeki davalar geri çekilince serbest kaldığı öğrenildi.





İLK DURUŞMANIN ARDINDAN SERBEST KALDI

Gazeteci Erk Acerer, daha önce yaptığı paylaşımda Falyalı’nın ayakçılarının İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile boy göstermeye başladığını öne sürerek, Falyalı’nın 10 Aralık’ta çıkacağı ilk duruşmanın akabinde en geç iki hafta içerisinde serbest kalacağını iddia etmişti.





ŞİKAYETÇİ İFADE DEĞİŞTİRDİ

Acarer, “Kulisler hızlandı. Kulislerin bir ucu elbette Türkiye ve tanıdık bakana gidiyor! Tutuklu casinocunun önceki duruşmasında ilginç bir gelişme yaşanmış, ondan şikayetçi olan T.K ifade değiştirmişti” dedi. Organize suç örgütü yöneticisi Falyalı ile Ankara arasında iki ismin arabuluculuk yaptığını söyleyen Acarer, “Bu isimlerden biri Alihan Pehlivan, diğeri Hasan Açan” bilgisini paylaştı.





SOYLU İLE ARALARI İYİ

Tutuklu Falyalı’nın ayak işlerini yapan bu ikilinin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile de aralarının iyi olduğunu belirten Acarer, “Burası çokomelli! Bir ayakları Kıbrıs’ta diğer ayakları Türkiye’de. Falyalı konusundaki faaliyetleri ve düzenlemeleri de onlar yürütüyorlar. İddia o ki, bu buluşmalar sıklaştı. Acaba nedeni ne? Soylu ile yakınlıkları görülüyor” ifadelerini kullandı.