IFLC sezonu yarın Romanya’da açıyor

Necdet Çelik / Bükreş







Dünyanın farklı renklerini aynı sahnede buluşturan organizasyonda 16 yaşın altındaki genç yetenekler, Türkçe ve farklı dillerdeki şarkılarla ve yöresel danslarla birlikte yaşama, barış ve sevgi mesajı verecek. Programda tanınmış Türkçe şarkıları Romanyalı öğrenciler seslendirecek. Marc Mitraşca ‘Böyle Bir Kara Sevda’ adlı şarkıyı, Cristina Pantea ise ‘Gesi Bağları’ parçasını icra edecek.





Romanya müzik repertuarından ‘Dragostea din Tei’ adlı parçayı, altı farklı ülkeden öğrenciler Romence olarak seslendirecek.

Geçen yıl Eurovision Çocuk Yarışması finalinde Ukrayna’yı temsil eden Oleksandr Balabanov da IFLC’nin Romanya etkinliğine katılacak isimler arasında yer alıyor.





Müzik ziyafetinin yanı sıra etkinlikte göz doyucuru folklor gösterileri de yer alacak. Endonezyalı öğrenciler, 350 yıllık geçmişe sahip ‘Saman dansı’ adlı mistik gösteriyi sunacak. Balkan kültüründen derlenen halk oyunları potborisi programa hareket katacak.





SUNUCU DEVLET TELEVİZYONUNDAN





Dört kıtadan öğrencileri aynı sahnede buluşturacak etkinliği, Romanya devlet televizyonunun tanınmış ismi Iuliana Tudor sunacak. Türkçe olimpiyatları katılımcısı Köstenceli soydaş öğrenci Raul Aden Eregep ise program akışına Türkçe sunumuyla katkıda bulunacak.





MESAJ BASİT VE DOĞRUDAN





Programda icra edilecek eser ve danslar, sosyal sorumluluk mesajları içeriyor. Organizatör Fatih Göktaş, ‘basit ve doğrudan’ olarak tarif ettiği mesajı şu cümlelerle tarif ediyor: ‘’Yaşadığımız ortamdan bağımsız olarak müzik ve dans bizi bir araya getirir, birleştirir ve geleceğe iyimser bakmamızı sağlar. Güzel şeyler hayatımıza anlam katar, zor zamanların üstesinden gelmemize ve yolumuza devam etmemize yardımcı olur.’’





PROGRAM CUMARTESİ AKŞAMI YAYINDA





Uluslararası Dil ve Kültür Festivali (IFLC) Romanya etkinliği, 29 Mayıs 2021 Cumartesi akşamı TSİ saat 20.00’de youtube üzerinden yayınlanacak. Etkinliğin çekimleri katılımcı öğrencilerin ülkelerinde yapıldı.





Teknik ekip üç boyutlu görsellerle arka planı zenginleştirdi.