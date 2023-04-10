Samanyolu Haber /Gündem / İftar Zamanı'nda Arhan Kardaş'la 'İslamda ahlak' konuşulacak /10 Nisan 2023 16:03

İftar Zamanı'nda Arhan Kardaş'la 'İslamda ahlak' konuşulacak

MC EU TV İftar Zamanı'nda bugün Almanya İslam Akademisi Başkanı Dr. Arhan Kardaş konuk olacak. Sunuculuğunu Reha Yeprem'in yaptığı programda 'İslam’da ahlak' konusu ele alınacak.

SHABER3.COM

MC EU TV'de canlı olarak yayınlanan İftar Zamanı, farklı konukları ağırlamaya devam ediyor. Programın bugünkü konuğu Almanya İslam Akademisi Başkanı Dr. Arhan Kardaş. 'İslam’da ahlak' başlığının ele alınacağı programda: 

- İslamın temel ahlaki değerlere bakışı nasıldır?

- İslam hukuku ve evrensel insani değerlerde uyuşmazlık diye bir durum söz konusu mu? 

- Özel hayatın korunmasına Kuran’ı Kerim’de nasıl yaklaşılıyor?

- Dinin ve seküler hukukun yasakladığı konuların medyada yayınlanması kul hakkına girer mi?

- İslam’da kadın halklarının yeri ve önemi nedir? Gibi çok önemli konular ele alınacak. 

Program bugün ayrıca Frankfurt’ta yapılan özel İftar Sofrasına konuk olacak. Müzisyen Metin Haboğlu da müzikleriyle İftar Zamanı'na farklı bir renk katacak. 

Hizmetten ve Raindrops TV'nin Youtube kanallarından da izlenebilecek programa https://www.youtube.com/watch?v=LYAS5mgfG28 linkinden ulaşılabilir. 

Programın yayın saatleri ise şu şekilde: 

İSTANBUL   :18.00
BERLİN        :17.00
NEW YORK  :11.00
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İftar Zamanı'nda Arhan Kardaş'la 'İslamda ahlak' konuşulacak Sonraki Haber >>

Marketlerde Erdoğan'a video şoku!

Marketlerde Erdoğan'a video şoku!

Tünel için 760 milyon lira harcadılar, yolu sadece 20 saniye kısalttılar

Tünel için 760 milyon lira harcadılar, yolu sadece 20 saniye kısalttılar

Yandaş gazeteler, masum bir kadını hedef gösterdi!

Yandaş gazeteler, masum bir kadını hedef gösterdi!

Tel Aviv sokaklarında şiddet dinmiyor: 1 turist öldürüldü, 5'i de yaralandı

Tel Aviv sokaklarında şiddet dinmiyor: 1 turist öldürüldü, 5'i de yaralandı

Barış ve Diyalog ödülleri sahiplerini buldu

Barış ve Diyalog ödülleri sahiplerini buldu

İftar Zamanı'na Cemil Tokpınar konuk oldu

İftar Zamanı'na Cemil Tokpınar konuk oldu

İşte Kılıçdaroğlu'nun engellenen iki reklam filmi

İşte Kılıçdaroğlu'nun engellenen iki reklam filmi

“Erdoğan sayesinde” dedi, mahkemelik oldu..

“Erdoğan sayesinde” dedi, mahkemelik oldu..

Cevheri Güven yayınladı; İşte AKP’yi kapattıracak belgeler ve ses kayıtları!

Cevheri Güven yayınladı; İşte AKP’yi kapattıracak belgeler ve ses kayıtları!

Hak arayışı Meclis’te

Hak arayışı Meclis’te
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:37:42