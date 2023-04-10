İftar Zamanı'nda Arhan Kardaş'la 'İslamda ahlak' konuşulacak

MC EU TV'de canlı olarak yayınlanan İftar Zamanı, farklı konukları ağırlamaya devam ediyor. Programın bugünkü konuğu Almanya İslam Akademisi Başkanı Dr. Arhan Kardaş. 'İslam’da ahlak' başlığının ele alınacağı programda:





- İslamın temel ahlaki değerlere bakışı nasıldır?





- İslam hukuku ve evrensel insani değerlerde uyuşmazlık diye bir durum söz konusu mu?





- Özel hayatın korunmasına Kuran’ı Kerim’de nasıl yaklaşılıyor?





- Dinin ve seküler hukukun yasakladığı konuların medyada yayınlanması kul hakkına girer mi?





- İslam’da kadın halklarının yeri ve önemi nedir? Gibi çok önemli konular ele alınacak.





Program bugün ayrıca Frankfurt’ta yapılan özel İftar Sofrasına konuk olacak. Müzisyen Metin Haboğlu da müzikleriyle İftar Zamanı'na farklı bir renk katacak.





Hizmetten ve Raindrops TV'nin Youtube kanallarından da izlenebilecek programa https://www.youtube.com/watch?v=LYAS5mgfG28 linkinden ulaşılabilir.





Programın yayın saatleri ise şu şekilde:





İSTANBUL :18.00



BERLİN :17.00

NEW YORK :11.00