Samanyolu Haber /Dünya / İsrail, Yunanistan'a 400 milyon dolarlık tanksavar füze satışını onayladı /10 Nisan 2023 15:48

İsrail, Yunanistan'a 400 milyon dolarlık tanksavar füze satışını onayladı

İsrail Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a 400 milyon dolarlık Spike güdümlü tanksavar füze sistemi satılacağını duyurdu.

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İsrail, Yunanistan'a tanksavar füze satışı için anlaşmanın imzalandığını duyurdu. Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yunanistan'a 400 milyon dolarlık Spike güdümlü tanksavar füze sistemi satış anlaşmasının onaylandığı belirtildi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, 'anlaşmanın ülkeler arasındaki bağları güçlendirdiğini' söyledi.

İsrail’in devlet savunma sanayi şirketi Rafael tarafından üretilen Spike füzeleri, Avrupa Birliği (AB) ve NATO ülkeleri tarafından yaygın bir şekilde kullanılıyor.

Rafael CEO'su Yoav Har-Even ise, konuya ilişkin açıklamasında "Spike füzeleri, Yunan ordusunun operasyonel araç portföyünü güçlendirecek. Yakın gelecekte stratejik işbirlikleri yoluyla daha fazla genişleme bekliyoruz" ifadelerini kullandı. İsrail hükümeti ve Rafael, geçen hafta NATO‘ya yeni katılan Finlandiya’ya 344 milyon ABD doları karşılığında 'Davud'un Sapanı' adlı hava savunma sistemi satacağını açıklamıştı.
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