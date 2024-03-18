İftar Zamanı'nın konukları Ahmet Kurucan ve Tarık Toros'tu

İftar Zamanı'nın bugünkü konuğu ilahiyatçı yazar Dr. Ahmet Kurucan ve gazeteci Tarık Toros'tu.







Metin Haboğlu'nun sunuculuğunu yaptığı programda Dr. Ahmet Kurucan ile;





- Müslüman bir birey olarak modern dünyada dengeyi bulma yollarını,

- Kur-an’ı doğru anlamayı, meal, mana ve muhtevasını kavramayı,

- Günümüzde inanç kaymalarının sebeplerini,

- Hayat akışımızın Ramazan’a göre planlanmasını,

- Son kitabı “Hatırdan Satıra” hakkında ve Ramazan üzerine merak edilen bazı konular konuşuldu.





Programın sürpriz konuğu ise Tarık Toros oldu. Toros'un programda Ahmet Kaya'nın bestelediği Hasan Hüseyin Korkmazgil'e ait 'Öyle Bir Yerdeyim ki' şiiri okuması renkli bir görüntü oldu.





Diğer yandan programda farklı coğrafyalardan bağlantılar ve Metin Haboğlu’nun sürpriz eserleri de yer aldı. Program Türkiye saati ile hergün 17:45'te canlı olarak ekranlara geliyor.









