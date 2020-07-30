İki ağır topu harcadı

CHP’nin haftasonu Bilkent Odeon Kültür Merkezi’nde yapılan 37. Olağan Kurultayı’nda, İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu’nun, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesi dışında, Genel Başkan Yardımcıları Tuncay Özkan ve Yıldırım Kaya’nın yer almadığı 52 kişilik bir alternatif liste hazırlayarak dağıtması dikkat çekti.







Kaftancıoğlu’nun bunun sebebi olarak “Evet bu listeyi İstanbul örgütü olarak biz hazırladık. Bu listede Yıldırım Kaya ve Tuncay Özkan yok. Neden yok? Çünkü onların girmesini istemedim ve onların seçilmemesi içinde elimden geleni yaptım” dediği öne sürüldü.





Yıldırım Kaya'dan Kılıçdaroğlu'na: Dostlarınızla yürürsünüz





Hürriyet'ten Rifat Başaran'a konuşan Yıldırım Kaya, “Genel Başkanımız halkın iktidarını kurmak için dostlarımızla mücadele yürütüleceğinin altını çizmişti. Parti içinde birlik ve bütünlüğü sağlayarak dostlarınızla yürürsünüz” diyerek duruma tepki gösterirken; Tuncay Özkan ise, “Partimi tartıştırmam o nedenle bu konu üzerine konuşmayacağım” dedi.