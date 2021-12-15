Samanyolu Haber /Gündem / İki siyasetçinin tartışması ringde bitti /15 Aralık 2021 15:58

İki siyasetçinin tartışması ringde bitti

Brezilya'da iki siyasetçinin arasındaki tartışma ringde son buldu. Siyasetçiler ringe çıktı, dövüştü. O anlar sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

İki siyasetçinin tartışması ringde son buldu

Siyaset arenasındaki çekişme ringe taşındı. İki politikacı ringde böyle dövüştü. Görüntüler Güney Amerika ülkesi Brezilya’dan..

Ülkenin kuzeybatısındaki Amazonas eyaletinde bulunan Borba kenti Belediye Başkanı Simao Peixoto ve eski Meclis Üyesi Erineu Alvas da Silva eylül ayında siyasi tartışma içine girmiş, o tartışma düello daveti ile sonuçlanmıştı. Belediye başkanı, Da Silva’nın teklifini kabul etmişti. İkilinin son adresi ring oldu.

Üç round süren dövüşün galibi belediye başkanı oldu. 13 dakikalık dövüşün bilet fiyatları 100 Brezilya Reali yani yaklaşık 250 liraya satıldı. O dövüş yüzlerce seyirci tarafından izlendi Düello, Peixoto’nun ekibi tarafından canlı yayınlandı. O görüntüler özellikle sosyal medyada hızla yayıldı, kısa sürede viral oldu.

Dövüş sonrası konuşan Borba Belediye Başkanı, düelloyu insanları spor yapmaya teşvik etmek için kabul ettiğini kaydetti.
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