Samanyolu Haber /Gündem / Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı için ne dedi? /15 Aralık 2021 16:00

Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı için ne dedi?

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin açıklamada bulundu. Karamollaoğlu, "Şu anda bir cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinin erken olduğu kanaatindeyim" dedi.

SHABER3.COM

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında 2021'in Türkiye için her anlamda zor bir yıl olduğunu söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin soruyu yanıtlayan Karamollaoğlu, "Şu anda bir cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinin erken olduğu kanaatindeyim. Zamanı geldiğinde bu istişarelerle karara bağlanır" dedi.

"MODELİN NE OLDUĞUNU BİR TÜRLÜ ANLAYAMADIK"

Cumhuriyet'in haberine göre Karamollaoğlu, iktidarın birtakım problemler yaşadığını söyleyerek, "Bunların tedavi edilebilir olduğunu anlatabilmek için yeni girişimlerde bulunuyor. Yeni girişimlerin adını da bir türlü sabitleştiremediler. Önce 'Çin' modeli, arkasından 'Güney Kore' modeline geçildi, şimdi de 'Türk tipi'ne geçiliyor. Modelin ne olduğunu bir türlü anlayamadık, iktidar da bilmiyor. İktidar, bir bildiği varmış intibaını doğurmak istiyor. Biz buna olsa olsa artık 'Bütünüyle çökme noktasına gelen AK Parti modeli' diyebiliriz. Artık çok açık ve net anlaşılmıştır ki; Türkiye'nin yeni bir modelden çok, yeni bir iktidara ihtiyacı var. İnsanın geleceği üzerinden ekonomik bir kumar oynamayan iktidara ihtiyacı var. Vatandaşına tepeden bakmayan, seçim kazanmak hırsı uğruna ülkeyi iflasa sürüklemeyecek bir iktidara ihtiyacı var. Bunları sıralayınca görüyoruz ki Türkiye'nin Saadet Partisi'ne ihtiyacı var" diye konuştu.

"ERKEN OLDUĞU KANATİNDEYİM"

Karamollaoğlu, açıklamasının ardından bir gazetecinin, "Kılıçdaroğlu'nun adaylığını uygun görüyor musunuz?" sorusuna, "Ben bunun için geçmişte ifadede bulunmuştum. Şu anda bir cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinin erken olduğu kanaatindeyim. Zamanı geldiğinde bu istişarelerle karara bağlanır. Sayın Cumhurbaşkanı, 'seçim, zamanında yapılacak' diyor. Zamanında da olabilir, erken de olabilir ama seçim kararı alındıktan sonra hızla bir cumhurbaşkanı adayı veya birkaç cumhurbaşkanı adayı ortaya çıkabilir" diye cevap verdi.

Karamollaoğlu, Gelecek Partisi ile Demokrasi ve Atılım Partisi'nin Millet İttifakı'na katılacağı ve ittifakın adının 'Büyük Millet İttifakı' olacağı iddialarının hatırlatılması üzerine ise, "Bir ittifak olsun olmasın ama önemli konu, bugünkü sistemin mutlaka değişmesidir. Bu sistemin nasıl değişeceği konusunda da bu arkadaşlarımızın katılımıyla birtakım görüşmeler zaten yapılıyor. Ama bu ittifak manasında değil. Nasıl bir sistem kurulsun, nasıl kararlar süratle alınabilsin, o görüşmeler yapılıyor. Bunun da faydalı olduğu kanaatindeyim. Zaten böyle bir dirsek teması var" ifadesini kullandı.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı... Sonraki Haber >>

İki siyasetçinin tartışması ringde son buldu

İki siyasetçinin tartışması ringde son buldu

Ayhan Sicimoğlu kabus gecesini paylaşt

Ayhan Sicimoğlu kabus gecesini paylaşt

'Doğu Perinçek kazandı arkadaşlar'

'Doğu Perinçek kazandı arkadaşlar'

Yarışta korkunç kaza

Yarışta korkunç kaza

AKP 'Z kuşağı'nı idrak edemedi, edemiyor

AKP 'Z kuşağı'nı idrak edemedi, edemiyor

Stephen Curry NBA tarihine geçti! O, artık rekorunun yeni sahibi…

Stephen Curry NBA tarihine geçti! O, artık rekorunun yeni sahibi…

Çalmak kolay, saklamak zor…

Çalmak kolay, saklamak zor…

'AKP üyesiydim' diyen vatandaşın sözleri gündem oldu: Bin pişmanım, artık bitti

'AKP üyesiydim' diyen vatandaşın sözleri gündem oldu: Bin pişmanım, artık bitti

Çocukların ekonomik kriz isyanı

Çocukların ekonomik kriz isyanı

Bir darbe de Azeri kardeşierimizden: Burada pulumuz yaxşıdır

Bir darbe de Azeri kardeşierimizden: Burada pulumuz yaxşıdır
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:38:07