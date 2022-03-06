Samanyolu Haber /Gündem / İkinci dünya savaşından bu yana Avrupa'nın en hızlı büyüyen göç krizi /06 Mart 2022 13:37

İkinci dünya savaşından bu yana Avrupa'nın en hızlı büyüyen göç krizi

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Ukrayna'da 1,5 milyondan fazla mültecinin komşu ülkelere geçtiğini duyurdu.

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Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 24 Şubat'tan bu yana yerinden edilen sivillere ilişkin bilgi verdi.

10 gün içinde Ukrayna'dan 1,5 milyondan fazla mültecinin komşu ülkelere geçtiğini belirten Grandi, "Bu, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'da en hızlı büyüyen mülteci krizi" ifadesini kullandı.

Öte yandan, BM verilerine göre, Ukraynalı mültecilerin yarısından fazlası Polonya'ya geçti. Polonya'yı sırasıyla Macaristan, Moldova, Slovakya, Romanya ve diğer Avrupa ülkeleri takip ediyor.

BMMYK, Ukrayna'da durumun daha da tırmanması halinde 4 milyon kadar sivilin ülkeden kaçabileceği uyarısında bulunmuştu.
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