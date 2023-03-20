Samanyolu Haber /Gündem / 'İktidar kazanırsa mesele yok, muhalefet kazanırsa yanarsınız oğlum siz' /20 Mart 2023 15:15

'İktidar kazanırsa mesele yok, muhalefet kazanırsa yanarsınız oğlum siz'

14 Mayıs seçimleri yaklaşırken yandaş yazar Engin Ardıç'tan ilginç bir yazı geldi. Seçmeni adeta tehdit eden Ardıç, muhalefetin kazanması durumunda ülkenin bir felakete sürükleneceğini ileri sürdü.

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Sabah yazarı Engin Ardıç, muhalefetin kazanma ihtimali üzerinden seçmenleri iç savaş ve bölünmeyle tehdit etti.

Engin Ardıç, ‘Yanarsınız oğlum siz’ başlıklı bugünkü yazısında, şu ifadeleri kullandı: “Lafı hiç oburtmadan bopurtmadan söyleyelim: Çok kritik bir gün geliyor. Bu seçim yalnızca bir seçim değildir. Çok çok kritik bir dönemeçtir. İktidar kazanırsa mesele yok. Muhalefet kazanırsa Türkiye bölünür. (…) Bunlar gelirlerse her türlü gelişmeyi isteyecekler ve alacaklar. Çok büyük tatsızlık çıkacak. O zaman çok yanarsınız… Bizden uyarması. Bakalım Kılıçdaroğlu da tarihe nasıl geçer ve de oy verenler sonradan nasıl dövünürler ama iş işten geçmiş olur… Yeni bir anayasa… “Farkı kültürlere, kimliklere, inançlara, anadillerine ve yaşam tarzlarına saygıya dayalı eşit yurttaşlık” ha?… 14 Mayıs hızla yaklaşıyor. Yanarsınız oğlum siz…”
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