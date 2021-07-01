Samanyolu Haber /Gündem / "İktidar yemin etmiş söke söke vatandaşın varını yoğunu alacak" /01 Temmuz 2021 09:21

"İktidar yemin etmiş söke söke vatandaşın varını yoğunu alacak"

Elektrik ve doğalgaza gelen zamlar siyasetin ana gündemlerinden biri oldu. Zamma tepki gösteren isimlerden olan Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu "İktidar sanki yemin etmiş söke söke vatandaşın varını yoğunu alacak" dedi. DP'li Cemal Enginyurt ise "ülkede ampulü söndürme ve patlama zamanı" diyerek tepkisini gösterdi.

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Siyasi parti temsilcileri yüzde 15’lik elektrik zammına tepki göstermeye devam ediyor. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “İktidar sanki yemin etmiş söke söke vatandaşın varını yoğunu alacak!” değerlendirmesinde bulundu.

Davutoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, elektrik zammına tepki gösterdi. Davutoğlu, “Her ay yaptıkları doğal gaz zammı yetmiyormuş gibi elektriğe yine %15 zam yaptılar. İktidar sanki yemin etmiş söke söke vatandaşın varını yoğunu alacak” dedi.

Diğer siyasilerin zamma tepkisi şöyle:
 
Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan: “İktidar ‘biz tasarruf edemiyoruz ama siz edin!!’ diyerek, kendisine yakışan bir ‘Tasarruf Tedbir Genelgesi’ hazırlamış. Gündüz gelen bu “akıl dolu genelgenin !!” akşamında ise yapamadıkları tasarrufun tahsilatına %15’lik elektrik zammı ile başlamışlar. Allah akıl fikir versin.”

CHP  İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak: Sözde tasarruf tedbiri ilan edip kendisini bundan muaf tutan, harcama ve şatafatından vazgeçmeyen CB Erdoğan, elektriğe yüzde 15 daha zam yaparak, vatandaşı karanlığa mahkûm etti.

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt: Elektrik fiyatlarına %15 zam geldi. Aslında zam dememek lazım, tasarruf demek daha doğru olur. Elektrik sudan ucuz(!) diye, her yer ampul doldu. Elektrik israfı arttıkça arttı. Şimdi ampulü söndürme, hatta patlatma zamanı. Haydi Millet aç Gözünü.
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