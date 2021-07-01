Elektrik ve doğalgaz zammı yetmedi, bir zam da otogaza

Otogaz olaraz da bilinen LPG’ye 1 Temmuz’dan itibaren 60 kuruş zam gelecek. Yeni zammın yüzde 26’sı ÖTV’den düşecek. geri kalan kısmı ise pompa fiyatlarına yansıtılacak.







EPDK’nin 3 gün önce yayınladığı raporda Türkiye’nin LPG ithalatının, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,7 artarak 224 bin 912 ton olduğunu duyurmuştu.





Rapora göre yıllık bazda dökme LPG satışı yüzde 59,7, otogaz satışı yüzde 32,1 artarken, tüplü LPG satışı ise yüzde 15,1 düşüş gösterdi. Böylece, iç piyasada toplam LPG satışı yüzde 19,6 artış gösterdi.





Söz konusu ayda yüzde 77,4 pazar payıyla otogaz birinci sırada yer aldı. Bunu, yüzde 19,7 ile tüplü LPG ve yüzde 2,9 ile dökme LPG izledi.