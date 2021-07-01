50 bin dolarlık çanta kullanan Emine Erdoğan'dan tasarruf çağrısı

Emine Erdoğan, 'Gıdanı koru sofrana sahip çık' kampanyasının yıldönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikte konuştu. Vatandaşa tasarruf hatırlatması yapan Erdoğan "Alışverişe çıkmadan önce alınacaklar listesi hazırlayalım. Porsiyonlarımızı küçültelim. Meyve ve sebzeleri mutlaka mevsiminde tüketelim" dedi.







Mutfakta 'hazcılık yerine tevazu' tavsiyesinde bulunan Emine Erdoğan, kalan yemekleri yeni yemeklere dönüştürmek gerektiği söyledi. "Türk mutfağı atıksız mutfak kategorisinde birinci sırada yer alır. Mutfak kültürümüzde kalan her yiyecek bir başka ürüne dönüşebilir. Turşular, şerbetler şifa kaynağıdır” diye konuştu.





Erdoğan tasarruf tedbirlerini ise "Alışverişe çıkmadan önce alınacaklar listesi hazırlayalım. Porsiyonlarımızı küçültelim. Sadece ihtiyacımız kadarını alıp bozulacağını bildiğimiz yiyecekleri istiflemekten vazgeçelim. Geleneksel mutfak kültürümüzü artırarak atıksız mutfağın püf noktalarını hayatımızda uygulayalım. Meyve ve sebzeleri mutlaka mevsiminde tüketelim. En önemlisi insana yakışır şekilde yiyip içmenin kurallarını çocuklarımıza da öğretelim” diyerek sıraladı.







Diğer yanda Emine Erdoğan kullandığı 50 bin dolarlık Hermes çanta ve Saray mutfağında aşure yaparken kareye giren altın görünümlü pirinç muslukla gündeme gelmişti. Sosyal medyada musluk fiyatının 4 asgari ücret olduğu yazılmıştı. Gazeteci Hande Fırat ise 50 dolarlık Hermes çantanın gerçek değil çakma olduğunu ileri sürmüştü.



