İliç’teki mühendis de, Murat Kurum'u yalanladı: Denetim görmedim

NE OLMUŞTU?





Erzincan İliç’teki Çöpler Altın Madeninde 9 işçinin altında kaydığı toprak kayması nedeniyle tutuklananlardan Proses Mühendisi Kaan Murat Akpolat’ın, madende çok sayıda denetim yapıldığını ileri süren eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u yalanladığı iddia edildi.Sözcü'den İsmail Saymaz'ın aktardığına göre Akpolat, ifadesinde “Bakanlık tarafından denetim görmedim” dedi.Saymaz’ın yazısının ilgili bölümü şöyle:“En son Proses Mühendisi Kaan Murat Akpolat ve Jeoloji Mühendisi İzzet Tekin tutuklandı. Akpolat, olay sabahı riskli olduğu için kapatılmış olan yığın liçi sahasını ‘İnceleme yapacağız’ diye açtırıp işçileri heyelan bölgesine sokmakla suçlanıyor. Akpolat, iki-üç aylık dönemlerde küçük çatlaklar görüldüğünü vurguluyor. GRE adlı denetim firmasının ‘Çatlakları kendi malzemesiyle harmanlayarak kapatın’ tavsiyesinde bulunduğunu belirtiyor. Akpolat, eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’u yalanlıyor. 111 kez denetim yapıldığını ifade eden Kurum’un aksine, ‘Bakanlık tarafından denetim görmedim’ diyor.”Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum’un, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olduğu dönemde, İYİ Partili Aydın Adnan Sezgin’in, Erzincan İliç’teki Anagold Madencilik’in borularının patlaması, siyanürün Fırat Nehri’ne karışmasına ilişkin soru önergesine, “2015’ten 2022’ye kadar 111 çevre denetimi yapılmış, insan ve çevre sağlığı açısından herhangi bir risk bulunmadığı tespit edilmiştir” yanıtını verdiği ortaya çıkmıştı.Kurum, soru önergesine verdiği yanıtta, şunları kaydetmişti:“Söz konusu tesiste 2015 yılından bugüne kadar 111 adet çevre denetimi yapılmış olup Bakanlığımızca yapılan denetimler neticesinde tesise 131 bin 516 TL, cevher sahasına ait boru hatlarındaki arıza sonucu meydana geldiği beyan edilen çevre kirliliğine istinaden 16 milyon 441 bin 440 TL para cezası uygulanmış ve ilave çevresel iyileştirme çalışmaları tamamlanıncaya kadar Faaliyetin Durdurulması kararı alınmıştır. Bununla beraber, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca da Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerekli tahkikat yapılmak üzere suç duyurusunda bulunulmuştur.”