Ünlü ismin varislerinden Trump'a şarkı boykotu

Geçen yıl hayatını kaybeden ünlü İrlandalı şarkıcı Sinead O’Connor’ın varisleri, eski ABD Başkanı Donald Trump’tan, O’Connor’ın şarkılarını seçim mitinglerinde kullanmamasını istedi.





Geçen ay Trump, O’Connor’ın en çok bilinen şarkısı Nothing Compares 2 U’yu Maryland’daki bir mitingde çalmıştı.





Şarkıcının varisleri BBC News’a yaptıkları açıklamada, “Sinead’ın müziğinin kullanılmasından iğreneceğini, incineceğini ve hakarete uğramış hissedeceğini söylemek abartılı olmaz” dedi.





O’Connor’ın varisleri ve uzun süre şarkıcıyla çalışan müzik şirketi Chrysalis Records’un ortak açıklamasında, “Sinead O’Connor’ın hayatını, dürüstlük, nezaket, adalet ve diğer insanlara karşı incelikle tanımlanan ahlaki kurallarla geçirdiği iyi biliniyor. Bu nedenle, Donald Trump’ın siyasi mitinglerinde Nothing Compares 2 U’yu kullandığını öğrenmekten öfke duyuyoruz. Sinead’ın kendisinin ‘devasa şeytan’ diye tanımladığı biri tarafından müziğinin kullanılmasından iğreneceğini, incineceğini ve hakarete uğramış hissedeceğini söylemek abartılı olmaz” denildi.



