Dar pantolonlardaki gizli tehlike...

İdrar kaçırma yetişkin kadınların yüzde 50'sini etkileyen yaygın bir sorun. 65 yaş üstü kadınların yüzde 75'i idrar kaçırdığını bildiriyor. Dünyaca ünlü bir uzman olan ve konuyla ilgili 15 yılı aşkın bir süredir araştırma yapan Dr. Jenny Kruger da bu kadar yaygın bir soruna karşı neler yapılabileceğini anlattı.

Dr. Kruger pelvik tabana dikkat çekerek, kadınların yüzde 60'ından fazlasında pelvik taban sağlığının kötü olduğuna dair bir semptomlar olduğunu söylüyor. Ayrıca çoğu kadının, kendi bedeni hakkında ne yazık ki bilgisiz olduğuna dikkat çekiyor.

İdrar kaçırmayı da tetikleyen pelvik taban sağlığının kötü olmasıyla ilgili sorunlar son derece yaygın. Kraliyet Kadın Doğum Uzmanları ve Jinekologlar Koleji'ne (RCOG) göre, Birleşik Krallık'taki kadınların yüzde 60'ından fazlasında pelvik taban sağlığının kötü olduğuna dair en az bir semptom var.









Pelvik taban, kuyruk kemiği ile kasık kemiği arasında yer alan, bağırsakları ve mesaneyi destekleyen bir grup kastır; hem erkek hem de kadınlarda bu kaslar bulunur. Ancak kadınlarda rahim ve vajinayı da destekler.





Dr. Kruger da ne yediğimiz ve içtiğimizden başlayarak, pelvik taban ve işlevini neyin etkilediği konusunda birçok yanlış efsane olduğunu söylüyor ve asıl dikkat edilmesi gerekenleri sıralıyor:





1. KAFEİNE DİKKAT





Kafeinli içeceklerin mesaneyi etkilediği biliniyor; ancak Dr Kruger, yaşanan sorunun her zaman kafein etkisinden kaynaklanmadığını da ekliyor:





"Bazen bunun nedeni içeceklere eklenen şeker içeriği, yapay kimyasallar. Bunlar, pelvik taban sorunlarına ve idrar kaçırmaya neden olur."













İyi haber ise kahve içmeyi tamamen bırakmak gerekmiyor. Dr Kruger şöyle diyor: "Bu ölçülülükle ilgili. Eğer semptomlar yaşıyorsanız o zaman azaltmak iyi bir fikir olacaktır."





2. YUMURTA EFSANESİ





Sık sık tekrarlanan efsnelerden biri de yumurtanın mesaneyi tahriş edip idrar kaçırmaya neden olması. Ancak Kruger, bunun tamamen yanlış olduğunu belirtiyor.





"Yağlı yiyecek veya yumurta yemenin idrar kaçırma riskini artırdığını gösteren herhangi bir araştırma görmedim. Kolesterol ve sızdıran mesane ile bazı ilişkiler var, ancak bunun nedeni daha yüksek kolesterolü olanların sıklıkla obeziteden de muzdarip olması. Bu gerçek dışı efsane yüzünden sevdiğiniz yemeği yemeyi bırakmayın; buna değmez."





Ancak yine de dikkatli olunması gereken bazı yiyecekler var. Alkol, çikolata ve süt ürünlerinin yanı sıra fruktoz içeren meyveler, idrar kaçırma sorununu çözmek için en aza indirilmesi gereken yiyecek ve içecek listesinin üst sıralarında yer alıyor.





Dr Kruger ayrıca daha fazla sebze yemenin, yüksek lifli gıdalarla beslenmenin ve kabızlıktan kaçınmanın, mesane sağlığını iyileştirmede etkili olduğuna da dikkat çekti.









3. DAR PANTOLONLAR MODA AMA...





Dr. Kruger dar kot pantolonların pelvik tabana zarar verdiğiyle ilgili uyarılara da bir açıklık getiriyor:





"Karnınızı daraltan kot pantolonlar pelvik tabanınız üzerindeki baskıyı artırabilir ve önceden var olan sorunları daha da kötüleştirebilir. Mesane kaslarına ve pelvik tabana çok fazla baskı yapan külotları tercih ediyorsanız idrar kaçırma ve daha da kötüsü sarkma riskiyle karşı karşıyasınız demektir. Ama bu tür pantolonlar giymek mutlaka 'yanlış' da değildir ve eğer bu kasları güçlendirmeye yardımcı olacak bazı egzersizler yapabiliyorsanız, o zaman bu hiç sorun olmayabilir."







Dr Kruger, mesane zayıflığı olan kişilerin daha bol kot pantolonları tercih etmelerini ve doktorlarına danışmalarının tavsiye ediyor.









4. EGZERSİZ ÖNEMLİ





Hem biyolojik hem de ruhsal sağlığa en iyi gelen şeylerden biri hiç şüphesiz egzersiz. Bununla birlikte, yüksek yoğunluklu egzersizler bazen pelvik tabanınıza yarardan çok zarar verebilir. Bu yüzden sizin için en uygun egzersiz rutinini bulmanız son derece önemli.









Dr Kruger da şunları söyledi:





"Örnek olarak, koşuya çıktığınızda az da olsa sızıntı yaşıyorsanız bunu yapmaya devam etmenin bir faydası olmayacaktır. Bunun yerine, farklı bir egzersiz deneyin. Elbette insan olarak hepimiz kolay yollar ve hızlı çözümler arıyoruz, ancak gerçek şu ki, eğer vücudunuzdaki herhangi bir kası çalıştırmak istiyorsanız, o zaman bunun üzerinde çalışmalısınız.













Yoga ve pilates esneklik eğitimi için iyidir ve pelvik taban kaslarını harekete geçirdiği bilinmektedir. Ancak bunlar, idrar kaçırma semptomlarını önemli ölçüde azaltabilecek doğrudan odaklanmış egzersizlerin yerini alamaz."





Dr Kruger, bazı uzmanların belirli yoga pozlarını tavsiye etmesine rağmen, hangi pozların daha fazla fayda sağlayabileceğini belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu söylüyor.









5. SU İÇMEDE AŞIRIYA KAÇMAYIN

Çok fazla su içmek, eğer aşırıya kaçarsanız sorun yaratabilir. Aşırı sıcak koşullarda egzersiz yapmadığınız sürece günde iki litreden fazla su içmek tavsiye edilmez, ancak aynı zamanda su içmekten de kaçınmamalısınız.





Dr Kruger şunları söyledi: "Bazı kadınlar sızıntı olasılığını önlemek için su alımlarını çok fazla azaltıyorlar. Fakat bu konuda aşırıya kaçmamaya dikkat edin. Çok az sıvı idrar yolu enfeksiyonu ve dehidrasyon riskini artırır. Bir tıp uzmanı tarafından aksi söylenmedikçe, günde en fazla sekiz bardağa sadık kalın."

