Medvedev “sınırları genişletti”

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev, Rusya’nın Sirius şehrinde düzenlenen Dünya Gençlik Festivali'ne katıldı.





Rusya’nın sınırlarının şu anda nerede ve nasıl çizildiğini, nasıl değiştiğini anlamak gerektiğine vurgu yapan Medvedev, ülkesinin geleceğini inşa ettiklerini belirterek “Başkasının toprağına ihtiyacımız yok ama bize ait olanın da asla vazgeçmeyeceğiz. Öyleydi ve öyle olacak. Tarihimiz bunu defalarca kanıtladı. Devlet politikamızın dayandığı prensip budur” dedi.





Rus politikacı, herhangi bir devletin coğrafi ve stratejik olmak üzere iki tür sınırı olduğunu, birincisinin istikrarlı, uluslararası hukuka uygun olarak resmi olarak tanınan, devletin coğrafi sınırlarını belirleyen çizgiler olduğunu, stratejik sınırların ise bir ülkenin fiziki büyüklüğü, hava sahası ve karasuları ile sınırlı olmayan ve egemenlik ile doğrudan ilgili olmayan sınırlar olduğunu belirtti.





"Bir devletin stratejik sınırları, siyasi gücünün ne kadar genişlediğine, belirli bir ülkenin ve gücünün ne kadar güçlü ve egemen olduğuna bağlıdır" diyen Dmitry Medvedev, Dinyeper'in her iki yakasında bulunan bölgelerin Rusya'nın tarihi stratejik sınırlarının ayrılmaz bir parçası olduğu görüşünü dile getirdi. Batılı devlerler tarafından bu toprakların zorla değiştirme veya kesme girişimlerinin başarısızlığa mahkum olduğunu iddia etti.





Medvedev konuşmasını yaparken ekranlara yansıtılan Ukrayna haritasında Kiev ve çevresinin sadece Kiev yönetiminin kontrolünde kaldığı, Karadeniz kıyısı dahil diğer topraklarının tamamen Rusya’ya geçmiş olarak gösterildi.