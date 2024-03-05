Samanyolu Haber /Gündem / ‘Nükleer beşli' Suudi Arabistan'da toplandı /05 Mart 2024 10:57

‘Nükleer beşli' Suudi Arabistan'da toplandı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi ve nükleer silah sahibi beş ülkenin temsilcilerinin Moskova'nın koordinasyonunda Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da çalışma toplantısı yapıldığını duyurdu.

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SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

RIA Haber Ajansı tarafından verilen haberde Rusya, ABD, İngiltere, Fransa ve Çin'den oluşan 'nükleer beşli' ülkeleri, Suudi Arabistan'da çalışma toplantısı gerçekleştirdi.

Bakanlık, toplantının Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) uyarınca yapıldığını belirtti. Rusya Dışişleri, toplantıda ele alınan konular ve temsilcilerin açıklamaları hakkında detay paylaşmadı.

2023 yılında Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Rusya'nın nükleer beşli başkanlığını baltalamaya çalıştığını açıklamıştı.
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