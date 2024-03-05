‘Nükleer beşli' Suudi Arabistan'da toplandı

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA
RIA Haber Ajansı tarafından verilen haberde Rusya, ABD, İngiltere, Fransa ve Çin'den oluşan 'nükleer beşli' ülkeleri, Suudi Arabistan'da çalışma toplantısı gerçekleştirdi.
Bakanlık, toplantının Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması (NPT) uyarınca yapıldığını belirtti. Rusya Dışişleri, toplantıda ele alınan konular ve temsilcilerin açıklamaları hakkında detay paylaşmadı.
2023 yılında Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Rusya'nın nükleer beşli başkanlığını baltalamaya çalıştığını açıklamıştı.