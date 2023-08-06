Samanyolu Haber /Gündem / İlk defa bilgisayar ve cep telefonu alacak gençler için ÖTV ne zaman kaldırılacak? /06 Ağustos 2023 09:00

İlk defa bilgisayar ve cep telefonu alacak gençler için ÖTV ne zaman kaldırılacak?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ilk defa bilgisayar ve cep telefonu alacak gençler için ÖTV'nin bir kereye mahsus kaldırılmasıyla ilgili çalışma hakkında yeni açıklamalarda bulundu.

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Fatih Belediyesi tarafından düzenlenen 'Tercihim İstanbul, Üniversite Tercih ve Tanıtım Günü' etkinliğine katıldı.

İlk olarak yurt kapasitesini artırmak için yaptıkları çalışmalara dair bilgilendirmelerde bulunan Bak, "Hedefimiz, hiçbir öğrencimizi dışarıda bırakmamak. Şu an yurt kapasitesinde 900 binlerdeyiz. Hedefimiz 1 milyona ulaşmak" diye konuştu.

ERDOĞAN DUYURACAK
Bakan Bak, ilk kez bilgisayar ve cep telefonu alacak gençler için ÖTV'nin bir kereye mahsus kaldırılmasıyla ilgili çalışmanın devam ettiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın zamanda bilgilendirme yapacağını aktardı.

SEÇİM VAADİYDİ
14 Mayıs'ta düzenlenen seçimleri 'en çok oy alan parti' olarak tamamlayan AKP, seçim beyannamesinde üniversite öğrencilerine bir defaya mahsus vergisiz telefon ve bilgisayar satışı vadetmişti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamada "Gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" denilmişti.
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