Ekonomist Demirtaş'tan dolar kuruna isyan: 'Yüzüncü kez...'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yükselen enflasyona rağmen düşük faiz çağrılarının ardından TCMB'nin 2021 sonunda indirimlere başlaması kur krizine yol açmış, bunun sonucunda geçen sene Ekim ayında yıllık TÜFE 24 yılın zirvesi olan yüzde 85.51'e ulaşmıştı.







Perşembe günü açıklanan temmuz ayı enflasyonu (TÜFE) artan vergiler ve TL'deki keskin düşüşle beklentilerin hafif üzerinde gerçekleşerek aylık yüzde 9.49 yıllık bazda ise yüzde 47.83'e yükselirken, gelecek aylarda da yükselişin sürmesi bekleniyor.





Geçen hafta açıklanan enflasyon raporunda da Merkez Bankası enflasyon tahminini yıl sonu için yüzde 22.3'ten yüzde 58'e yükseltti.





ŞİMŞEK'TEN ENFLASYON AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise, enflasyon verisinin ardından yaptığı açıklamada, para politikası duruşunun olumlu etkisiyle 2024 yılı ortasından itibaren yıllık enflasyonun düşmeye başlayacağını söyledi.





DOLAR KURU BASKILANDI

Yaşanan gelişmelerle birlikte Türkiye ekonomisinde oluşan enflasyonist baskı sonrası dolar/TL'nin daha da yükseleceği anlayışı piyasalarda hakim görüş olarak ortaya çıkmadı.





Söz konusu gelişmelerle birlikte enflasyonun ve dolar kurunun artmasıyla yaşanan ekonomik kriz gün yüzene çıkarken ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) müdahalesi sonrası dolar/TL kuru baskılandığını söyledi.





"DÖVİZ KURUNU SUNİ OLARAK TUTMAYI BIRAKIN"

Türkiye ekonomisine ilişkin ekonomik kriz keskinleşirken dolar kuruna ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sabancı Üniversitesi İşletme Fakültesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, şu ifadelere yer verdi:





"Yüzüncü Kez: Döviz Kurunu Suni olarak tutmayı bırakın. Bırakın Serbest Piyasada gerçek değerini aşağıya veya yukarıya bulsun…"





DOLAR NEDEN BASKILANDI?

Daha öncede sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapan Prof. Dr. Özgür Demirtaş, şu değerlendirmede bulunmuştu:





"Kuru bu şekilde tutmak sağlıklı değil. Nedenini yazayım:

Kur bu şekilde tutulunca insanlarda suni olarak tutuluyor intibası uyanıyor. O da yay geriliyor düşüncesini getiriyor. O zamanda boşu boşuna ekstra talep oluşuyor. Lütfen serbest bırakın. Bırakın bulsun değerini. Değerini bulduktan sonra 10-15 kuruş aşağı yukarı oynasın. Yeter ki serbest kalsın."





DOLAR/TL TAHMİNİ

Dolar kuruna ilişkin ise tahminde bulunan Demirtaş, "Dolar: Gideceği yer 28. Sonrasını sonra konuşalım…" ifadelerine yer vermişti.





MERKEZ BANKASI DOLAR/TL TAHMİNİ

Öte yandan Merkez Bankası'nın, yıl sonu dolar/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 26,18 TL iken, son açıkladığı anket döneminde 28,46 TL'ye yükseltti.



