Samanyolu Haber /Gündem / İlginç iddia: Mehmet Şimşek, TÜİK Başkanını arayıp 'gerçeği açıklayın' dedi /06 Ağustos 2023 08:45

İlginç iddia: Mehmet Şimşek, TÜİK Başkanını arayıp 'gerçeği açıklayın' dedi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in çarşı - pazarda hissedilenin yakınından bile geçmeyen enflasyon verileriyle tepki çeken Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) başkanı Erhan Çetinkaya'yı arayarak "Gerçeği açıklayın, program yapamıyorum" dediği ileri sürüldü.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ısrarıyla hayata geçirilen 'düşük faiz' politikası nedeniyle Türkiye'de yaklaşık iki yıldır resmi otoritelerce adı konulmamış bir ekonomik kriz yaşanıyor. Enflasyon, cari açık ve döviz kurları rekorlar kırarken, uzmanlar bu dönemde devreye alınan kur korumalı mevduat gibi kimi önlemler için 'saatli bomba' benzetmesi yapıyor. Rezervler, 'dost ülkelerin' desteğine rağmen eksilerde seyrediyor.

Hayat pahalılığı her geçen gün daha da artarken, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileri çarşı - pazardaki durumun yanından bile geçmiyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in konuyla ilgili olarak TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya'yı telefonla aradığı ileri sürüldü.

Gazeteci Mustafa Balbay'ın TELE 1 yayınında aktardığı iddia şöyle:

"Mehmet Şimşek TÜİK Başkanı'nı aramış, 'gerçeği açıklayın, program yapamıyorum' demiş. TÜİK bu yüzden son verilerini gerçek demeyelim ama gerçeğe yakın açıkladı. Şu an ortada bir ekonomi programı yok."

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ İÇİN 2024 ORTASINI İŞARET ETMİŞTİ
Şimşek, TÜİK'in temmuz ayıyla ilgili verilerde yıllık enflasyonu yüzde 47,83 olarak açıklamasının piyasa beklentileriyle uyumlu olduğunu savunmuş; ayrıca 2024 ortasından itibaren yıllık enflasyonun düşmeye başlayacağını söylemişti.
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