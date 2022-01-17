İLO'dan 2022 için korkutan işsizlik tahmini

ILO'nun bugün yayımlanan raporunda 2023'e kadar işsizlik rakamlarının koronavirüs salgınının seyrine ve ne kadar süreceğine yönelik belirsizlikler nedeniyle koronavirüs öncesi seviyelerin üzerinde kalacağı ifade edildi.







Kurum 2022'de tüm dünyada koronavirüs öncesi seviyelere kıyasla 52 milyon daha az istihdamın yaratılacağı tahmininde bulundu.







Dünya'da İstihdam ve Sosyal Görünüm raporunda istihdam piyasasında "yavaş ve belirsiz" bir toparlanma yaşanacağı uyarısında bulunulurken sorunların 27 milyon daha az istihdamın yaratılacağı 2023'e kadar devam edeceği ifade edildi.





''SALGIN ÖNCESİ DURUMA GERİ DÖNÜŞ ZOR''

Raporda "küresel işgücü piyasası tahminleri ILO'nun son raporundan bu yana kötüleşti, önümüzdeki yıllarda salgın öncesi duruma geri dönüşün dünyanın büyük bölümü için zor olması olası" ifadesi yer aldı.





ILO Genel Müdürü Guy Ryder gazetecilere yaptığı açıklamada rakamlardaki değişimin arkasında çok sayıda faktör bulunduğunu ve "birincil faktörün devam eden salgın ve özellikle Omicron gibi varyantlar" olduğunu söyledi.





ORTALAMANIN ALTINDA KALDI

Raporda, Avrupa ve Kuzey Amerika'da toparlanmanın iyimser bir tablo çizdiği Güneydoğu Asya ve Güney Amerika'da ise ortalamanın altında kaldığı ifade edildi.





ILO'nun 2021'de yaptığı tahminde istihdam piyasasında 125 milyonluk bir daralma yaşanacağı tahmin edilirken 2020 tahmini 258 milyonluk bir daralma yaşanacağı şeklindeydi.





207 MİLYON İŞSİZ BULUNACAK

Tüm dünyada 2022'de yaklaşık 207 milyon işsiz bulunacağı tahmin edilirken raporda işgücü piyasasından ayrılan birçok insanın henüz geri dönmemesi dolayısıyla işsizliğin yarattığı etkinin önemli ölçüde daha ağır olacağı ifade edildi.



