Samanyolu Haber /Politika / İmamoğlu: Cumhurbaşkanımıza teşekkür etmeyi çok isterim /24 Ağustos 2022 13:33

İmamoğlu: Cumhurbaşkanımıza teşekkür etmeyi çok isterim

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri Boğluca Yaşam Vadisi'nin açılış töreninde konuştu. İmamoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımıza işbirliği için teşekkür etmeyi yürekten isterim ama bana bunu yaşatmıyorlar" ifadelerini kullandı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri Boğluca Yaşam Vadisi'nin açılış töreninde açıklamalarda bulundu.

150 mahalleye 150 kreş açma hedefi kapsamında Cumhur İttifakı'nın İBB'ye kreş yapması için alan tahsisi yapan ilk ve tek belediyenin Silivri Belediyesi olduğunu, vadiyi de birlikte yaptıklarını belirten Ekrem İmamoğlu, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

"Ben istemez miyim? Sayın Cumhurbaşkanımıza ben de bu kürsüden keşke teşekkür edebilecek iş birliğimiz olsa...

Ben istemez miyim? Yürekten isterim. Bu ülkenin seçtiği Sayın Cumhurbaşkanına, bakanına teşekkür etmeyi ben yürekten isterim. Bana bunu yaşatmadılar. Yaşatmıyorlar, keşke yaşatsalar.

Benim teşekkürüm de güzeldir ha onu söyleyeyim. Vallahi Volkan Bey'den daha güzel teşekkür ederim. Teşekkürde daha iyi teşekkür ederim. Ama yaşatmıyorlar yapacak bir şey yok.

Şimdi burada iş birliği bize ne kazandırdı? Volkan Yılmaz'la Büyükşehir Belediyemizle Silivri'nin iş birliği ne kazandırdı? 245 bin metrekare yeşil alan kazandırdı kardeşim. Bu iş birliği olmasa ne olurdu? Tökezlerdi, eksik kalırdı, yapılamazdı, gecikirdi. Olmadı, başardık! Teşekkür ediyorum Volkan Bey'e de Silivri Belediyesi'ne de."
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