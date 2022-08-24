4 kişilik yemeğe 82 bin liralık hesap geldi

9 BİN TL'LİK HİZMET BEDELİ





TEPKİ GÖSTERDİLER

Her yıl yüksek fiyatlarıyla gündeme gelen Bodrum'da yine şaşırtacak bir olay yaşandı. Ünlü iş insanı Murat Cevahir, önceki gün üç arkadaşıyla Yalıkavak'taki bir kebapçıya gitti. Grup, meze, et çeşitleri ve içecekler söyledi.İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinden Evren Abdullahoğlu’nun haberine göre; gece sonunda dörtlü hesabı görünce büyük şok yaşadı. Adisyonda tam 82 bin lira yazıyordu.Hesaba 9 bin 500 lira da hizmet bedeli eklenmişti.Hesabı gören grup, duruma çok sinirlendi. İş insanı Cevahir, mekandaki görevlilere tepki gösterdi ve "Yediğimiz ve içtiğimiz ürünlerin bedeli bu olamaz. Çok fahiş bir hesap çıkarttınız. Bunu kabul edemeyiz" dedi.Grubun isyanı dakikalar geçtikçe daha da arttı. Bunun üzerine mekan çalışanları tarafından 7 bin 297 lira indirim yapıldı.