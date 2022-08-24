'Türkiye Titanic gibi batıyor'

HOŞGÖRÜYÜ ELDEN BIRAKMAYACAĞIZ





Muhterem arkadaşlarım tarihi olaylar sadece övgüyle anılacak olaylar değil ders çıkarılacak olaylardır. Unutmayalım ki zaferin ardından adaleti, merhameti ve hoş görüyü elden bırakmayarak bin yıldır var olduğumuz gibi var olmaya devam edeceğiz. Sultan Alparslan'a tam yüzyıl evvel düşmanı bu topraklardan atma emri veren Gazi Mustafa Kemal Paşa ve şehitleri rahmetle anıyorum.

ARAÇ BAKIMLARINI ZAMANINDA YAPMAZSA FREN TUTMAZ





Geçtiğimiz hafta peş peşe bizi derin üzüntüye boğan haberlerle Gaziantep ve Mardin'deki kazalarda hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet yaralananlara Allahtan acil şifalar diliyorum. Son zamanlarda maalesef maliyetlerin artması sebebiyle araçların bazı bakımlarının yapılmadığına dair haberler var. Otobüs kamyon, TIR gibi araçların bakımlarını zamanında yaptırmazsanız aracın freni tutmaz, katliama benzer kazalara şahit oluruz. Bunun için gerekli tedbirler mutlaka alınmalı, işletmeler eğer zorlanıyorsa bir takım destek çalışmaları yürütülmelidir.

ALTI AY SONRA DAHA GÜÇLÜ ÇIKACAĞIZ





Yakından takip edilen bir diğer konu da ev sahipliğimizde burada genel merkezimizde gerçekleştirme imkanı bulduğumuz 6'ınca toplantımız. Öncelikle genel başkanlara teşekkürü borç biliyorum. Yaklaşık 6 ay önce başlattığımız sürecin sonunda çok daha kararlı ve umutluyuz. Kimsenin şüphesi olmasın 6 ay sonra bugünkünden çok daha güçlü ve beklentileri karşılayacak projelerle çıkacağımızı ifade etmek isterim. Rotamız belli, 85 milyon insanımızın hep beraber umut dolu yarınlara ulaşmasıdır.

İKTİDAR GİDİCİ





İktidar sarhoşluğu başından beri var ancak son zamanlarda kendileri rahat olanlar vatandaşında rahat olduğunu zannediyorlar. Erdoğan iktidarının akıl dışı politikalarıyla ülkemiz her gün biraz daha batıyor, çöküyor. Eğer gereken tedbirler alınmazsa farklı bir sonuç doğmaz. Bu kadar duyarsızlık bu kadar şikayete karşı kulaklarını tıkayan bir iktidara şahit olmadım. Sırf iktidarı yıpratmak için şikayet edildiğini zannediyorlar. Bu iktidar gidicidir. Bunu sadece bir tahmin olarak söylemiyorum. Maalesef bu ülke batıyor, ancak hiç kimse ümitsizliğe kapılmasın. Biz bu dümenin başına geçmekte kararlıyız. Ve bu gemiyi sağlam bir yere oturtacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız kendini devlet ile özdeşleştirmiş 'ben devletim' diyor, olmaz. Maalesef yolsuzluk ve adaletsizlik kural haline gelmiştir. Sayın Erdoğan'ın Türkiye'mizi gemi metaforuyla açıklayacaksak bu gemi batarsa hepimiz sıkıntı çekeriz.

FİLİSTİN VE SURİYE BAŞBAKANLARI AYNI MUAMELEYE TABİ TUTULMALI





Dış politika çok önem taşıyor son zamanlarda İktidarın yıllardır takip ettiği Suriye politikasının ne kadar hatalı olduğu bugün kendileri tarafından da kabul edildi. 10 yıl gecikmeyle bu duruma gelseler bile iktidara teşekkürü bir borç biliyorum. Geçmişteki hatalar tekrarlanmamalı, kalıcı barış geçici günlük siyasetlere kurban edilmemelidir. Herzog kırmızı halılarla karşılanabiliyorsa hem Filistin hem Suriye başbakanı aynı muameleye tabi tutulmalıdır. ABD Başkanları istedi diye Esad'ı düşman bildik, şimdi de Putin istedi diye Esad ile görüşmemelidir Türkiye. Büyük Ortadoğu projesiyle biz hedefteyiz. Allah rızası için uyanın, gerçekleri görün. Gerçekleri görmezseniz bu problemlere çözüm üretemezsiniz. Bundan dolayıdır ki bizim ısrarla üzerinde durduğumuz konu var İslam alemi şahsiyetli bir dış politika benimsemelidir. Bütün bunlar içinde bulunduğumuz sıkıntıları bize göstermesi açısından önem arz ediyor. İktidara yol göstermeye çalışıyoruz ancak biliyoruz ki iktidar ısrar ve inatla söylediklerimize kulak asmayacak. Problemlerimizin kalıcı çözümü ancak iktidar değişikliğiyle mümkün olacaktır. Biz bunu gördük milletimizin de bu gerçeği fark ettiği kanaatindeyiz.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. İktidarın her alanda uyguladığı politika nedeniyle battığını belirterek, "Bunu söylemek istemezdim ama Türkiye ne yazık ki AK Parti iktidarının uyguladığı politikalar nedeniyle Titanic gemisi gibi batıyor. Bir gaflet içindeler" dedi.Karamollaoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: