Samanyolu Haber /Gündem / Vize retlerine 10. madde gerekçe oldu: ‘Türkiye adına utanç verici’ /24 Ağustos 2022 15:49

Vize retlerine 10. madde gerekçe oldu: ‘Türkiye adına utanç verici’

İktidarın son dönemde uyguladığı baskı politikaları kamu kurum ve kuruluşlarında peş peşe istifaları getirdi. Önce sağlık görevlileri ardından da mühendis ve hizmet sektöründe çalışan vatandaşlar, ülkeyi terk etmeye başladı. Yüzlerce euro vize başvuru ücreti ödeyerek başvuru için sıraya gelenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Türk vatandaşları herhangi bir Avrupa ülkesine Schengen vizesi başvurusunda bulunduğunda kişi başı 2 bin ile 4 bin lira arasında ödeme yapıyor. Vize talepleri reddedildiğinde bu rakam yanıyor. Yeni bir başvuru halinde de bu rakamı yeniden ödemek zorunda kalıyor.

SHABER3.COM

Schengen vizesi talepleri Türk tarafı için büyük bir sorun teşkil ederken, Avrupa Birliği ülkeleri için ciddi bir gelir kapısı olmuş durumda. Resmi verilere göre; vize başvurusu reddedilmiş Türk vatandaşlarının 2015’ten bu yana AB konsolosluklarına ödediği rakam, yaklaşık 26 milyon 313 bin 980 Euro. Bugünkü Euro kuruyla 472 milyon TL civarında.

Tr724’ün ulaştığı bilgilere göre; Ankara’da yaşayan bir aile Fransa’ya turistlik gezi yapmak için aracı bir firmayla irtibata geçerek Schengen vizesi başvurusunda bulundu. Pasaport işlemleri başta olmak üzere zaruri harcamalar için binlerce TL harcama yaptı. Ardından da ilgili ülkeye turistlik vize başvurusu yaptı. İlgili misyon temsilciliği yaklaşık iki ay vize görüşmelerini bekletti. Ardından da mülakata bile gerek görmeden ailenin vize başvurusunu reddetti. Buna gerekçe olarak da başvuru maddesinin 10. bendinde yer alan “Planlanan kalışın amacı ve şartlarına ilişkin sunulan gerekçe inandırıcı değildir.” ifadesi gösterildi.

Tr724’e bilgi veren kaynaklar, bu gerekçenin Türkiye açısından utanç verici bir durum olduğunun altını çiziyor. Avrupa ülkeleri temsilciliklerinin Türkiye’den kendi ülkelerine gidecek bütün yurttaşlara benzer bir yaklaşım içerisinde olduğunu kaydeden kaynaklar, “Maalesef her gün yüzlerce yetişkin AB ülkelerine gitmek istiyor. Çünkü burada hem düşünce hem de hukuki olarak kendini güvende hissetmiyor. Bundan dolayı da giden insanlarımızın büyük çoğunluğu da iltica ediyor. Bu sayı her geçen gün arttığı için de AB ülkeleri işleri sıkı tutmak istiyor.” değerlendirmesinde bulunuyor.

GİDEN DÖNMÜYOR…

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre, Avrupa ülkelerinin reddedilen vize başvurularında genellikle sebep gösterme gibi bir geleneği bulunmuyor. Bundan dolayı “Neden vize alamadım” sorusunun yanıtını resmi yoldan almak pek mümkün değil. Fakat Schengen başvurusu ret sayısının hızla artmasının en önemli nedenlerinden birisi artan iltica taleplerinden dolayı, Avrupa ülkelerine giden Türk vatandaşlarının dönmeyebileceği yönündeki endişeler. Normal vatandaşlar gibi iş çevreleri de benzer mağduriyetler yaşıyor. Vize kabulü alamadığı için bazı iş adamlarının Avrupa ülkelerindeki iş fuarlarına ve görüşme randevularına katılamadığı yönünde de ciddi şikayetler olduğu aktarılıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Vize retlerine 10. madde gerekçe oldu: ‘Türkiye adına... Sonraki Haber >>

NASA uzayda 'gerçek ve korkutucu bir ses' yakaladı; Siz de dinleyin

NASA uzayda 'gerçek ve korkutucu bir ses' yakaladı; Siz de dinleyin

İranlı ajanlara çalışan, mafyaya çalışan savcılar ve yargıçlar var

İranlı ajanlara çalışan, mafyaya çalışan savcılar ve yargıçlar var

Emekli generaller canlı yayında birbirine girdi: Kimsin sen?

Emekli generaller canlı yayında birbirine girdi: Kimsin sen?

Tatlı dilli kurt kalpli ahirzaman münafıkları!

Tatlı dilli kurt kalpli ahirzaman münafıkları!

Ölü bedene emniyet kemeri takmak istediler

Ölü bedene emniyet kemeri takmak istediler

Sedat Peker'i önce tehdit etti, sonra özür diledi

Sedat Peker'i önce tehdit etti, sonra özür diledi

'Deyyusu Ekber' Hasan Yeşildağ kimdir?

'Deyyusu Ekber' Hasan Yeşildağ kimdir?

Gaffar Okkan'ı da Levent Göktaş mı öldürdü?

Gaffar Okkan'ı da Levent Göktaş mı öldürdü?

[Harun Tokak] Sen bize hakkını helal et

[Harun Tokak] Sen bize hakkını helal et

Erdoğan’ın davet ettiği Arınç'a büyük şok: AKP'liler tarafından yuhalandı!

Erdoğan’ın davet ettiği Arınç'a büyük şok: AKP'liler tarafından yuhalandı!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:09:27