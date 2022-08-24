Vize retlerine 10. madde gerekçe oldu: ‘Türkiye adına utanç verici’

Schengen vizesi talepleri Türk tarafı için büyük bir sorun teşkil ederken, Avrupa Birliği ülkeleri için ciddi bir gelir kapısı olmuş durumda. Resmi verilere göre; vize başvurusu reddedilmiş Türk vatandaşlarının 2015’ten bu yana AB konsolosluklarına ödediği rakam, yaklaşık 26 milyon 313 bin 980 Euro. Bugünkü Euro kuruyla 472 milyon TL civarında.



Tr724’ün ulaştığı bilgilere göre; Ankara’da yaşayan bir aile Fransa’ya turistlik gezi yapmak için aracı bir firmayla irtibata geçerek Schengen vizesi başvurusunda bulundu. Pasaport işlemleri başta olmak üzere zaruri harcamalar için binlerce TL harcama yaptı. Ardından da ilgili ülkeye turistlik vize başvurusu yaptı. İlgili misyon temsilciliği yaklaşık iki ay vize görüşmelerini bekletti. Ardından da mülakata bile gerek görmeden ailenin vize başvurusunu reddetti. Buna gerekçe olarak da başvuru maddesinin 10. bendinde yer alan “Planlanan kalışın amacı ve şartlarına ilişkin sunulan gerekçe inandırıcı değildir.” ifadesi gösterildi.



Tr724’e bilgi veren kaynaklar, bu gerekçenin Türkiye açısından utanç verici bir durum olduğunun altını çiziyor. Avrupa ülkeleri temsilciliklerinin Türkiye’den kendi ülkelerine gidecek bütün yurttaşlara benzer bir yaklaşım içerisinde olduğunu kaydeden kaynaklar, “Maalesef her gün yüzlerce yetişkin AB ülkelerine gitmek istiyor. Çünkü burada hem düşünce hem de hukuki olarak kendini güvende hissetmiyor. Bundan dolayı da giden insanlarımızın büyük çoğunluğu da iltica ediyor. Bu sayı her geçen gün arttığı için de AB ülkeleri işleri sıkı tutmak istiyor.” değerlendirmesinde bulunuyor.



GİDEN DÖNMÜYOR…



Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre, Avrupa ülkelerinin reddedilen vize başvurularında genellikle sebep gösterme gibi bir geleneği bulunmuyor. Bundan dolayı “Neden vize alamadım” sorusunun yanıtını resmi yoldan almak pek mümkün değil. Fakat Schengen başvurusu ret sayısının hızla artmasının en önemli nedenlerinden birisi artan iltica taleplerinden dolayı, Avrupa ülkelerine giden Türk vatandaşlarının dönmeyebileceği yönündeki endişeler. Normal vatandaşlar gibi iş çevreleri de benzer mağduriyetler yaşıyor. Vize kabulü alamadığı için bazı iş adamlarının Avrupa ülkelerindeki iş fuarlarına ve görüşme randevularına katılamadığı yönünde de ciddi şikayetler olduğu aktarılıyor.