AKP apar topar neden toplandı: CHP'li Özel'den 'kararsızlar' iddiası

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün programını değiştirerek bazı bakan yardımcıları ve genel başkan yardımcıları ile bir araya gelmesinin nedeninin anket sonuçları olduğunu söyleyen Özel, "Kararsızlar dağılıyor, AK Parti'ye dönen yok" dedi.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre Özel açıklamasında şunları kaydetti:





"Beyefendi bir panikte. Dün paldır küldür 'Toplayın bakalım bir seçimleri konuşalım' dedi. Çünkü dün sonuçlarını hepimizin gördüğü (Eskiden AKP'ye çalışan) o anket çıktı. Anketi görmüş, 'Çağırın, Naci Hoca da gelsin, eskisi de gelsin, yenisi de gelsin. Koşun gelsin. Strateji konuşacağız'. Bir panik. Önceden planlı değil, programında yok. Şehir dışında olup gelemeyenler var. Kravatını yolda bağlayıp geldi millet AK Parti binasına. Akılları sıra o anketi görünce çağırmış; anketteki o büyük kopuş devam ediyor ama dağılımından rahatsız. Hep 'Siz bunları geri çekersiniz' diyordu. Kararsızlar dağılıyor ve AK Parti'ye dönen mönen yok. Onu konuşmak üzere kurmaylarını paldur küldür çağırıyor. Normal olarak basın ilgi gösteriyor. Fahrettin Bey'in haberi yokmuş bundan. Bir kırmızı alarm. Bu toplantıyla ilgili yapılan haberleri tek tek sildirdiler. 'İletişim Başkanlığımızın özel ricasıdır; şu haberi siler misiniz? Son dakika vermesiniz?' Efendim, falanca televizyonda altyazı geçiyor. Altyazıya müdahale ediyor. Çıkar oradan toplantımızı bilmesinler. Oysa AK Parti'nin toplanması kötü bir şey değil ki. Olağanüstü toplantı Fahrettin Bey'in yönlendirmesi dışında haber olmaya başlamış; sanki bu panik haberleştiriliyormuş gibi. Oysa biz bilmiyoruz ki sizin hangi kötü haberi aldığınızı."