Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu ile ilgili polisi harekete geçiren olay /15 Mayıs 2022 21:55

İmamoğlu ile ilgili polisi harekete geçiren olay

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iki kez telefonla arayan kişi ya da kişilerin ilkin HSK üyesi Bilgin Başaran, sornasında da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Erbil ismi ile İmamoğlu'ndan Antalya'da bir büfe yeri için aracılık etmesini istedikleri iddia edildi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili yeni bir gelişmenin yaşandığı ve İmamoğlu'nu arayan kişi ya da kişilerin kendilerini farklı isimelrle tanıtarak İmamoğlu'ndan Antalya'da bir büfe yeri için aracılık etmesini istedikleri belirtildi.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Ppolisi harekete geçiren olay İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatlarının şikayeti üzerine ortaya çıktı. İddiaya göre, İmamoğlu'nu arayan bir kişi kendisini HSK üyesi Bilgin Başaran olarak tanıttı.

Arayan kişi İmamoğlu'ndan Antalya'da bir büfe yeri için aracılık etmesini istedi. Ancak İmamoğlu talebi kabul etmeyerek, böyle bir şey yapamayacağını söyleyerek telefonu kapattı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Haftalar sonra bu sefer İmamoğlu'nu arayan bir kişi kendisini Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Erbil olarak tanıttı. Arayan kişi aynı konuyla ilgili yardım istedi.

Ekrem İmamoğlu, arayan kişilerin seslerinin aynı olduğunu fark edince, kendisini bir dolandırıcının aradığını fark ederek avukatları aracılığıyla savcılığa başvurdu. İddialar üzerine soruşturma başlatıldı.
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