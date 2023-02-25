İmamoğlu İstanbul depremi için konuştu: Seferberliğe davet edeceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Prof. Dr. Naci Görür ve Prof. Dr. Celal Şengör’ün de katıldığı İstanbul Deprem Bilim Üst Kurulu'nda konuştu.







Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından beklenen büyük İstanbul depremi üzerine İstanbul Deprem Bilim Üst Kurulu’nda, “İnsanlar bize geleceğini emanet etti” dedi.





AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın deprem üzerine “kader” demesini hatırlatıp “Bunu kader diye tarifleyip akılla ve bilimle dalga geçmeyelim” dedi. İmamoğlu, "Önümüzdeki günlerde kapsamlı çalışmamızı paylaşacağım. Vatandaşlarımızı bir seferberlik sürecine davet edeceğim" diye belirtti.







İktidara seslenen İmamoğlu, "Gelin, İstanbul ve deprem bölgelerinde birlikte mücadele verelim. Gelin, Cumhuriyet tarihinin en büyük projesini yapalım" dedi.