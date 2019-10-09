Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu, "keskin sirke" Göksu'ya öyle bir tavsiyede bulundu ki... /09 Ekim 2019 14:11

İmamoğlu, "keskin sirke" Göksu'ya öyle bir tavsiyede bulundu ki...

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup başkanvekilliği görevini üstlenen ve sert çıkışları sebebiyle "keskin sirke" diye nitelen Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'ya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu çarpıcı bir tavsiyede bulundu.

İmamoğlu 'keskin sirke' Göksu'ya ne tavsiye etti?

İlçe belediye başkanları ile ortak akıl toplantıları düzenleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu arasında ilginç bir diyalog yaşandı. 

Esenler Belediyesi'nin açtığı bir parkı tanıtan Göksu, "Ayakkabıları çıkartıp giriyorsunuz buraya. İnsanlar burada yalın ayak toprağa, çime, çakıla, ağaç kabuklarına basıyor." dedi. Bunun üzerine İmamoğlu, "Elektriği atmak için yani!" deyince Göksu, "Evet!" cevabını verdi. 

İMAMOĞLU: MECLİS'E GELMEDEN BURADA BİRAZ YÜRÜ!

Tekrar araya giren İmamoğlu, Göksu'ya, "Sen de meclise gelmeden burada biraz yürü de öyle gel." dedi. Bu diyalog çevredekileri kahkahalara boğdu. 
Aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili olan Tevfik Göksu, meclis oturumunda İmamoğlu'na karşı sert çıkışları sebebiyle "keskin sirke" diye nitelendiriliyor. 
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İmamoğlu 'keskin sirke' Göksu'ya ne tavsiye etti?

İmamoğlu 'keskin sirke' Göksu'ya ne tavsiye etti?

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