



Esenler Belediyesi'nin açtığı bir parkı tanıtan Göksu, "Ayakkabıları çıkartıp giriyorsunuz buraya. İnsanlar burada yalın ayak toprağa, çime, çakıla, ağaç kabuklarına basıyor." dedi. Bunun üzerine İmamoğlu, "Elektriği atmak için yani!" deyince Göksu, "Evet!" cevabını verdi.





İMAMOĞLU: MECLİS'E GELMEDEN BURADA BİRAZ YÜRÜ!





Aynı zamanda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili olan Tevfik Göksu, meclis oturumunda İmamoğlu'na karşı sert çıkışları sebebiyle "keskin sirke" diye nitelendiriliyor. Tekrar araya giren İmamoğlu, Göksu'ya, "Sen de meclise gelmeden burada biraz yürü de öyle gel." dedi. Bu diyalog çevredekileri kahkahalara boğdu.

İlçe belediye başkanları ile ortak akıl toplantıları düzenleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu arasında ilginç bir diyalog yaşandı.