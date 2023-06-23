İmamoğlu: Kimse cesaretimi test etmeye kalkmasın

Ancak İmamoğlu 28 Mayıs seçimlerinden sonra “değişim” talebini dillendiren isim olduğundan kamuoyu gibi toplantıyı izleyen gazeteciler de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nın CHP’ye dair yol haritasını anlamaya çalıştılar.



İmamoğlu’ndan yerel seçim uyarısı: Bu şekilde davranırsak, bulunduğumuz mevzileri koruyamayız”



İmamoğlu yaklaşık bir buçuk saat süren sunumunun son kısmında sözü yine “değişim”e getirdi ve bu talebe kayıtsız kalınması halinde 2024 yılının Mart ayında yapılacak seçimlerin riske gireceğini vurguladı.



İBB Başkanı, “Muhalefet bileşenleri olarak, 21 yıllık iktidarın en zayıf olduğu bir dönemde hem Meclis hem de Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ne yazık ki kaybettik. Vatandaşın değişim talebine cevap veremedik. Çare olamadık. Bu değişimi gerçekleştirmek zorundayız. Vatandaşlarımızın beklentisini karşılamak ve de bu anlamda üstün bir çabayı ortaya koymak zorundayız. Yoksa, asla ve asla, bu şekilde davranırsak, bulunduğumuz mevzileri koruyamayız. Bu tablo devam ederse, önümüzdeki yerel seçimlerde de elde etmeyi istediğimiz üstün başarıyı elde etmekte zorluk yaşarız” dedi.



Bu sunumdan sonra kısa bir kahve arası verildi, aralarında belediye başkanlarının da olduğu parti yöneticileri toplantı salonundan ayrıldı. Ve yalnızca gazetecilerin yer aldığı soru cevap kısmına geçildi.



“Değişim sürecine liderlik etmeye talibim, bu kişisel bir makam tarifi değildir”



Bir gazeteci “CHP lideri baş başa kaldığınız görüşmede kendisine ‘çekil’ ifadesi kullanıp kullanmadığını sormasının ardından “CHP Genel Başkanlığı’na aday olacak mısınız” diye sordu.



İmamoğlu, “Genel başkanımızla ilgili ‘çekil’ vesaire gibi tarifler benim adıma kullanılamaz. Böyle bir şey mümkün değil, hadsizlik olur. Bizim değişime dair tariflerimiz olmuştur. Bir süre vermek gibi bir şey mümkün değil ama elbette ki bu haftayı önemsediğimi kendileri biliyor. Sürece dair bir tarif ya da değişimle ilgili konuştuğumuz kavramlara dair bir gelişme beklendiği doğrudur. Ama bu şahsi bir mesele değil toplumsal bir beklentidir. Beklentilerimiz karşılanmamıştır. Benim tamamen bir değişim sürecine talip olduğum ve buna liderlik etmeye hazır olduğumu ifade ettiğim doğrudur. Ama bu bir süreç tarifidir kişisel bir makam tarifi değildir” dedi.



İmamaoğlu’nun toplantısı sırasında 81 il başkanından açıklama geldi



İmamoğlu’nun basın toplantısı sırasında Çarşamba günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen 81 il başkanı bir basın açıklaması yayınladı. Toplantıdakilerin büyük çoğunluğu açıklamayı bir trafik kazası nedeniyle basın toplantısına katılamayan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun paylaşımıyla bu açıklamayı öğrendiler.



Açıklamada, “Değişim, albenisi olan sihirli bir sözcüktür. Ancak kalıcı bir değişimi, dönüşümü sağlayacak olan kişilerden ziyade fikirler ve ilkelerdir. Kişi bazlı kurtarıcı söyleminden kaynaklanan değişim taleplerinin sağlıklı bir sonuç doğurmayacağı ortadadır. Biz il başkanları olarak değişimden yana mıyız? Elbette. Değişim konusunda ‘Örgüt bu konuda ne düşünüyor acaba?’ diye soran olmasa da biliyoruz ki, partimizin tarihsel yolculuğunu Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına taşıyacak kadrolar Cumhuriyet Halk Partisi’nde vardır” deniyordu.



81 il başkanı, “Genel Başkanımızı itibarsızlaştırmaya yönelik yaklaşımları tasvip etmediğimizin de bilinmesini isteriz” sözleriyle de Kılıçdaroğlu’na yönelik “haddini aşan” eleştirilere tepki gösteriyordu.