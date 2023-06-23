CHP'de değişim sancısı

9 saatlik toplantıda ne konuşuldu?

Toplantıda büyükşehirlerin tamamına yakını söz alırken özellikle Kılıçdaroğlu'na gelen eleştirilerin çerçevesini Zafer Partisi ile yapılan mutabakat ile Altılı Masa sürecinin doğru olarak yönetilememesi oluşturdu. Toplantıya katılanlar, "Çok verimli oldu" yorumu yaptı. DW Türkçe'nin edindiği bilgiye göre; bazı il başkanları Gelecek, DEVA ve Saadet Partileri'nin seçimlere ayrı girmesinin daha doğru olduğu, bu partilerin CHP içerisinde aday gösterilmelerinin yanlış olduğu savunulurken söz konusu bu partilere 40'a yakın kontenjan verilmesinin doğru olmadığı kaydedildi. İl başkanları, özellikle ön seçim yapılmaması ve aday belirleme süreçlerine örgütlerin dahil edilmemesine yönelik itirazlarını da toplantıda dile getirdi. Bir il başkanı, "Milletvekili listesini bize danışmadınız sonra da o milletvekili listesi ile uyumlu seçim çalışması yapmamızı istediniz. Bu doğru bir yaklaşım değildi" dedi.

"Değişim" toplantının da gündemi





"Kılıçdaroğlucu"-"İmamoğlucu" bölünme endişesi

CHP içerisinde özellikle son dönemde yapılan açıklamalara göre "Kılıçdaroğlu'na yakınlar" veya "İmamoğlu’na yakınlar” ayrışmasının arttığı değerlendiriliyor. Bu söylemin kurultaya ve yerel seçimlere giderken partiye zarar verdiği yorumları her iki isme mesafeli duran kişilerce yapılırken, "bu bölünmeye yol açar" endişesi dile getirildi.

"4 il başkanı" polemiği





"Vasat" rahatsızlığı





Tüzük çalışması sürecek



