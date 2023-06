CHP'de değişim sancısı

9 saatlik toplantıda ne konuşuldu?

Toplantıda büyükşehirlerin tamamına yakını söz alırken özellikle Kılıçdaroğlu'na gelen eleştirilerin çerçevesini Zafer Partisi ile yapılan mutabakat ile Altılı Masa sürecinin doğru olarak yönetilememesi oluşturdu. Toplantıya katılanlar, "Çok verimli oldu" yorumu yaptı. DW Türkçe'nin edindiği bilgiye göre; bazı il başkanları Gelecek, DEVA ve Saadet Partileri'nin seçimlere ayrı girmesinin daha doğru olduğu, bu partilerin CHP içerisinde aday gösterilmelerinin yanlış olduğu savunulurken söz konusu bu partilere 40'a yakın kontenjan verilmesinin doğru olmadığı kaydedildi. İl başkanları, özellikle ön seçim yapılmaması ve aday belirleme süreçlerine örgütlerin dahil edilmemesine yönelik itirazlarını da toplantıda dile getirdi. Bir il başkanı, "Milletvekili listesini bize danışmadınız sonra da o milletvekili listesi ile uyumlu seçim çalışması yapmamızı istediniz. Bu doğru bir yaklaşım değildi" dedi.

"Değişim" toplantının da gündemi





"Kılıçdaroğlucu"-"İmamoğlucu" bölünme endişesi

CHP içerisinde özellikle son dönemde yapılan açıklamalara göre "Kılıçdaroğlu'na yakınlar" veya "İmamoğlu’na yakınlar” ayrışmasının arttığı değerlendiriliyor. Bu söylemin kurultaya ve yerel seçimlere giderken partiye zarar verdiği yorumları her iki isme mesafeli duran kişilerce yapılırken, "bu bölünmeye yol açar" endişesi dile getirildi.

"4 il başkanı" polemiği





"Vasat" rahatsızlığı





Tüzük çalışması sürecek





CHP'de 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından başlayan "değişim" mesajlarının ardından sancılı bir süreç yaşanıyor. Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerden İmamoğlu'na yönelik gelen eleştiriler, İmamoğlu'ndan da direkt bu isimleri hedef alan açıklamalar sürerken 9 saatlik il başkanları toplantısında da bu tartışmalar ile seçim sürecindeki eksiklikler, hatalar değerlendirildi.Seçimlerden istediği sonucu alamayan CHP'de parti içerisindeki tartışmalar her geçen gün dozunu artırarak sürüyor. 81 il başkanı ile bir araya gelen C HP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, hem eleştirileri dinledi hem de kendi eleştirilerini il başkanlarına iletti.Toplantıda eleştirileri tek tek dinleyen Kılıçdaroğlu'nun da eleştirileri anlamlı bulduğunu söylediği ve özellikle ön seçimle ilgili taleplerin de oluşturulacak Tüzük Komisyonu'nda ele alınacağını kaydetti. Kılıçdaroğlu'nun da il başkanlarını ağırlıklı olarak, "söylemlerimizi iyi anlatamadık", "halkın her kesimine ulaşamadık" şeklinde eleştirdiği öğrenildi.Toplantıda Ekrem İmamoğlu'nun çağrısı ile başlayan ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Engin Altay gibi isimlerin de yaptığı açıklamalar ile devam eden "değişim" beklentisi ve çağrısı da ele alındı. Edinilen bilgiye göre birçok il başkanı "değişim" çağrılarını desteklerken Kılıçdaroğlu'nun "isimleri değil sistemi konuşmamız" lazım çıkışı yaptığı bildirildi. CHP'de parti yönetiminde yer alan kurmaylar, "evet değişim olmalı ama nasıl bir değişim kimse bunu konuşmuyor" eleştirisi gündeme getirirken sadece Kılıçdaroğlu'nun tartışılmasının yanlış olduğunu, değişim çerçevesinin birçok alanı ve kişiyi kapsaması gerekliliği ifade edildi. Bu noktada İmamoğlu'nun yaptığı "değişim" mesajları ile Kılıçdaroğlu'nun verdiği "değişim" mesajlarının farklı olduğu yorumları da yapılırken ortak noktada buluşulmasının "zor olduğu" değerlendiriliyor.İmamoğlu'nun "değişimin öncüsü olacağım", "değişimi yönetmek istiyorum" çıkışlarına karşın parti yönetiminden gelen "Değişimi Kılıçdaroğlu yönetmeli" açıklamalarının da bu ayrışmanın bir yansıması olduğu belirtiliyor. Son olarak CHP Grup Başkanvekili Burcu Köksal, "Bir değişim olacaksa genel başkanımız önderliğinde olacaktır" açıklaması yaptı.Parti içerisinde bu tartışmaların dozunun ne kadar artacağına dair ise şu aşamada bir öngörü yok. Kimi kurmaylara göre karşılıklı açıklamaların dozu artacak kimi kurmaylara göre ise bazı aracılar vasıtasıyla süreç soğutulacak. Ancak bu noktada net bir öngörü bulunmuyor.Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ile 3 kere yüz yüze görüşmüş ve bu görüşmelerde de süreçler ele alınsa da tam bir uzlaşma sağlanamamıştı.Tartışmaların sürmesinin yerel seçimlere odaklanmayı da mümkün kılmadığı ve bu süreçlerin ittifak başta olmak üzere tüm süreci etkileyeceğini belirten bazı "partinin abisi" konumundaki kişilerin ise her iki kanatla da görüşmeye hazırlandığını DW Türkçe'ye ifade etti.CHP'deki il başkanları toplantısında da MYK toplantısında da İmamoğlu'nun son dönem çıkışları ele alındı. Ancak İl başkanlarının ortak açıklama yaptığı saatlerde İmamoğlu da İstanbul'da bir basın toplantısı düzenliyordu. Bu toplantıda açıklamanın hatırlatılması üzerine İmamoğlu, "4 il başkanı kaleme aldı" derken CHP MYK'da da bu konu konuşuldu. İmamoğlu'na yanlış bilgi verildiğinin düşünüldüğü MYK'da ifade edilirken, "Metni 4 il başkanı yazdı ancak 81 il başkanı imzaladı, onayladı. 81 kişinin ortak metin yazması zaten mümkün değil" yorumu yapıldı.CHP'de kurmaylar, "İmamoğlu, il başkanlarını karşısına alarak nasıl etkin olmaya çalışacak" yorumları da yapıyor.İl başkanları toplantısında birçok il başkanı İmamoğlu'nun çıkışlarından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Ancak İmamoğlu'na sahip çıkan isimler olduğu da belirtiliyor.CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun İmamoğlu'na yönelik, "Aday olmasını çok arzu ederiz, genel başkan olmasını arzu ederiz. Ama mahkeme kararını ihmal etmeden bu realiteyi gerçekleştirmemiz lazım" çıkışı da CHP'de tartışılıyor. İmamoğlu bu sözlere "'Onun siyasi yasağı var' klişesiyle gündeme gelmesi çok acı, ne yazık ki çok vasat açıklama. Bu vasat açıklamanın sahibinin muhatabı ben değilim, genel başkan. Genel başkanımızın bu konuda gereğini yapacağına inanıyorum. Bu vasat açıklamaları birkaç kez anlamsız ve gereksiz zamanlarda dile getirmiştir" şeklinde yanıt verdi.İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu'na en yakın kurmayların başında gelen Kuşoğlu'na yönelik kullandığı bu sert ifadeler de CHP MYK'da gündeme geldi. Kılıçdaroğlu, yanıt verilmemesini isterken bazı kurmayların "ayrışmanın derinleşmemesi gerektiği" yönünde yorum yaptıkları belirtildi. Ancak İmamoğlu'nun Kuşoğlu'na yönelik bu sözleri CHP'de "Kılıçdaroğlu'na mı mesaj veriyor" şeklinde de yorumlandı.İl Başkanlarının da talepleri doğrultusunda CHP'de oluşturulan Tüzük Komisyonu ilk toplantısını da yaptı. Genel Başkan Yardımcısı Zeynel emre başkanlığında toplanan 9 kişilik komisyon beklenti ve talepleri görüştü. Toplantıda "ön seçim", "Aktif üye-pasif üye" gibi başlıklar ile örgütün talepleri değerlendirmeye başlandı. Komisyon bir sonraki toplantısını 12 Temmuz'da yapacak.