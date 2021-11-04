Barış Terkoğlu, "İmamoğlu’nun dozerleri damadın kapısına dayanabilir " başlıklı bir yazı kaleme aldı.



Terkoğlu bugünkü yazısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın kurucuları arasında bulunduğu NUN Vakfı'nın, Beykoz'daki imara aykırı olduğu tespit edilen okuluyla ilgili yeni gelişmeleri aktardı.



Yazıda, "İmamoğlu’nun yönettiği belediyenin dozerleri, Cumhurbaşkanı’nın damadının okulunun kapısına dayanacak." ifadeleri kullanıldı.



Terkoğlu, "Bir zamanlar belediye başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan, Beyoğlu’ndaki Gökkafes’i yıkmak istediğinde olanlar belki de tekrar edecek." dedi ve şu sözlerle yazısını noktaladı:



İBB, Beykoz Belediyesi’ne “gereğini yap” dedi ama kimse AKP’li belediyenin “gereğini yapacağını” düşünmüyor. Bu durumda, İBB’nin devreye girerek, yaptığı incelemenin sonucunda ortaya çıkan kanunsuzluğu düzeltmesi gerekecek. İmamoğlu’nun yönettiği belediyenin dozerleri, Cumhurbaşkanı’nın damadının okulunun kapısına dayanacak. Zabıta ile polis yine karşı karşıya gelecek. Halkın polisi, halkın olan araziyi halktan koparan iradeyi savunmaya zorlanacak. Neresinden bakarsanız “Devlet nereye” diye sorduran bir olay.