Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu’nun ilk rakibi belli oldu /01 Aralık 2023 22:32

İmamoğlu’nun ilk rakibi belli oldu

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, İBB Başkanlığı için aday adayı olduğunu açıkladı. Kerimoğlu başvurusunu CHP İstanbul İl Başkanlığı’na yaptı.

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31 Mart Yerel Seçimleri yaklaşırken adaylık yarışı hız kazandı. CHP'den dikkat çeken bir adaylık başvurusu geldi.

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, İBB Başkanlığı’na aday adayı oldu ve CHP İstanbul İl Başkanlığı'na başvuru dosyasını sundu.

Kerimoğlu SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada “CHP'nin temel değerlerine bağlı, halkçı, kamucu, Atatürkçü, örgütün gücüne inanan parti emekçilerinin adayı olarak İBB Başkan adaylığı için başvurumu yaptım. Partimize ve İstanbulumuza hayırlı olsun” dedi.

Geçtiğimiz temmuz ayında Ankara'da gerçekleştirilen CHP'li belediye başkanları toplantısında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Kerimoğlu arasında tartışma yaşandığı iddia edilmişti.
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