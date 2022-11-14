İmamoğlu tepkili: 'Saksılara suç bulmak değil saksıları bir arada çalıştırmak lazım'

Ekrem İmamoğlu 6 kişinin hayatını kaybettiği menfur saldırı sonrasında Beyoğlu İstiklal Caddesi'ni ziyaret etti. Esnaf ziyaretlerinde bulan İmamoğlu beton saksıların ve bankların sökülmesiyle ilgili de konuştu.





İBB Başkanı, "Bir arada ortak bir tavırla saksılara göz koymak değil de saksılara suç bulmak değil de, saksıları bir arada çalıştırmak lazım" dedi.





İmamoğlu açıklamasının devamında, "Açıkcası şu anda bu bir konu mudur? Konuşulmalı mıdır? Çok üzücü. Biz bu günlerde bir arada olmalıyız. Ama kalkıp da bir saksıya kusur bulma kafası, doğru bir kafa değil. Yani akşam buna müdahale etmek, ilk işmiş gibi buna bakmak doğru bir kafa değil. Bir arada, ortak bir tavırla saksılara göz koymak değil de saksılara suç bulmak değil de saksıları çalıştırmak lazım" ifadelerine yer verdi.