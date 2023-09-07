İmamoğlu ve Yavaş'ın sözleri hoşuna gitmedi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'müstakil siyaset' çıkışı kapsamında İstanbul ve Ankara'da da CHP'yle iş birliğine kapıları tamamen kapatması tartışmalara yol açtı.





BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre İYİ Parti'de bu konuda birden fazla neden gösteriliyor ancak en önemli etkenin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "İstanbul ittifakını kurma", Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın "rozetsiz aday olarak yola çıktığı" yönündeki açıklamalarından duyulan rahatsızlık olduğu ifade ediliyor.









İki belediye başkanının ve CHP'nin, Afyon'da verilen mesajları doğru okuyamadığı düşünülüyor:





"Akşener'in Afyonkarahisar’daki konuşması bir rest çekme, el yükseltme değildi. Oradaki mesajları doğru okuyamadılar. Genel Başkan, bazı yerlerde işbirliği olabilir derken, kastettiği aslında Ankara ve İstanbul'du. Ama sanki buna karşı bir hamle gibi iki belediye başkanı da adaylıklarını açıkladı. Bizimle istişare edilmedi, bir şey sorulmadı. Bir anlamda bize hareket alanı bırakmadılar ve 'İYİ Parti zaten cepte' diye düşündüler. Bu da Genel Başkan’ın hoşuna gitmedi."





Akşener'in ittifaka tamamen kapıları kapatma kararını hızlandırmasına neden olarak; CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Ankara'da Mansur Yavaş'ın İYİ Parti'den aday olmasına dönük formüllere "CHP’li belediye başkanlarının olduğu yerde CHP’li belediye başkanları vardır, devam eder. Bunun ortası olmaz. Her halükarda Ankara’da da İstanbul’da da dominant olan parti CHP'dir" açıklaması gösteriliyor.